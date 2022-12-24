Xiaomi планує звільнити близько 10% свого штату — Finance.ua

Xiaomi планує звільнити близько 10% свого штату Сьогодні 22:35 — Фондовий ринок

Xiaomi планує звільнити близько 10% свого штату

Китайська корпорація Xiaomi почала звільняти своїх працівників, приєднавшись таким чином до довгого списку китайських технологічних компаній, які скорочують робочі місця, оскільки країна бореться зі спалахами COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Представник компанії заявив, що практика «оптимізації персоналу та організаційної оптимізації» вплине на більш як на 10% від загальної кількості працівників. За його словами, звільнені отримали компенсацію.

Багато великих технологічних компаній у Китаї, у тому числі Tencent Holdings та Alibaba Group, в останні місяці звільняють співробітників, оскільки Китай продовжує затяжну боротьбу зі спалахами COVID-19.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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