Xiaomi офіційно почала продавати нові версії найтоншого смартфона у світі — Finance.ua

Xiaomi офіційно почала продавати нові версії найтоншого смартфона у світі Сьогодні 01:55 — Технології&Авто

Xiaomi офіційно почала продавати нові версії найтоншого смартфона у світі

На прес-конференції, присвяченій серії Xiaomi 13, голова компанії Лей Цзюнь оголосив про два нові кольори Xiaomi Mix Fold 2, які вчора надійшли у продаж.

Варіант Moonlight Silver виготовлений із дзеркального керамічного матеріалу, а кришка чорного телефону виконана із композитного матеріалу. Ціна складає 1295 доларів за версію з 12/256 ГБ пам’яті та 1725 доларів за версію з 12 ГБ ОЗУ та 1 ТБ флеш-пам’яті.

Внутрішній екран діагоналлю 8,02 дюйми роздільною здатністю 2160×1914 пікселів підтримує високу частоту оновлення 120 Гц. Діагональ зовнішнього екрану становить 6,56 дюйма, співвідношення сторін екрану дорівнює 21:9. У плані частоти оновлення та яскравості зовнішній екран відповідає внутрішньому: у обох повноекранна яскравість — 1000 кд/м2.

Самостійно розроблена Xiaomi технологія шарніра третього покоління дозволила значно зменшити кількість деталей та товщину пристрою, яка становить 11,2 мм у складеному стані та всього 5,4 у розкладеному.

Нові версії найтоншого смартфона у світі — Xiaomi Mix Fold 2 — надійшли у продаж у Китаї.Телефон побудований на базі однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 та оснащений NFC, стереодинаміками та підтримкою Dolby Atmos.

Технофан За матеріалами:

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