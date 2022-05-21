Xiaomi анонсувала новий 86-дюймовий телевізор — Finance.ua
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Xiaomi анонсувала новий 86-дюймовий телевізор

Вчора 03:24Технології&Авто
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Xiaomi опублікувала тизерне зображення свого нового телевізора.
На малюнку — краєчок ТВ із написом «Pro» на металевій рамці. Маркетологи компанії вказують відразу на три особливості цієї моделі, що дозволяють віднести новинку до категорії Pro: висока якість зображення, висока продуктивність і, звичайно ж, розмір. Все-таки 86 дюймів — це немало.
Xiaomi анонсувала новий 86-дюймовий телевізор
Більше ніяких подробиць, але можна думати, що новинка виявиться не дешевою.
Цікаво, що офіційна прем’єра запланована на 23 травня, понеділок, а не на вівторок 24 травня — цього дня компанія представить багато новинок, серед яких смартфони Redmi Note 11T Pro та Note 11T Pro+ , а також фітнес-браслет Mi Band 7.
За матеріалами: Portaltele
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