Xiaomi анонсувала новий 86-дюймовий телевізор — Finance.ua

Xiaomi анонсувала новий 86-дюймовий телевізор

Xiaomi опублікувала тизерне зображення свого нового телевізора.

На малюнку — краєчок ТВ із написом «Pro» на металевій рамці. Маркетологи компанії вказують відразу на три особливості цієї моделі, що дозволяють віднести новинку до категорії Pro: висока якість зображення, висока продуктивність і, звичайно ж, розмір. Все-таки 86 дюймів — це немало.

Більше ніяких подробиць, але можна думати, що новинка виявиться не дешевою.

Цікаво, що офіційна прем’єра запланована на 23 травня, понеділок, а не на вівторок 24 травня — цього дня компанія представить багато новинок, серед яких смартфони Redmi Note 11T Pro та Note 11T Pro+ , а також фітнес-браслет Mi Band 7.

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