Wizz Air скасовує всі рейси до Молдови — офіційно — Finance.ua
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Wizz Air скасовує всі рейси до Молдови — офіційно

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Угорський лоукостер WizzAir повідомив, що призупиняє виконання рейсів з та до Кишинева. Такі заходи авіакомпанія вжила через безпекові ризики.
Літаки Wizz Air перестануть літати до столиці Молдови Кишинева з 14 березня. Про це йдеться у пресслужбі авіакомпанії, а згодом цю інформацію підтвердило і Управління цивільної авіації Молдови.
Wizz Air уважно стежить за безпековою ситуацією в Молдові та постійно підтримує контакти з різними місцевими та міжнародними органами влади та агенціями, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки авіаперевезень. Безпека пасажирів і екіпажу залишається пріоритетом для Wizz Air, і в результаті нещодавніх подій у Молдові та високого, але не прямого ризику в повітряному просторі країни Wizz Air прийняв складне, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня,— заявили в авіакомпанії.
Кишинів — єдиний аеропорт Молдови, в який літає лоукостер. Таким чином Wizz Air повністю закриває польоти до Молдови. Нагадаємо, що авіакомпанія літала з Кишинева в Будапешт, Прагу, Відень, Лондон, Барселону, Рим, Мілан, Болонью, Венецію, Гамбург, Берлін, Дортмунд та Меммінген.
Скасування усіх рейсів підтвердило й Управління цивільної авіації Молдови. Там додали, що авіакомпанія аргументувала своє рішення безпековими ризиками у повітряному просторі.
Wizz Air поступово надсилатиме листи пасажирам, у яких повідомлятиме про скасовані рейси. Там також будуть описані способи, як повернути кошти. Зазвичай клієнти, чиї рейси були скасовані, можуть отримати відшкодування у 120% початкового тарифу на бонусний рахунок або 100% на картку.
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