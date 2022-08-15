Wise перестав видавати українцям цифрові карти — Finance.ua

Wise перестав видавати українцям цифрові карти
Сервіс міжнародних грошових переказів Wise перестав випускати віртуальні картки для українців.
Відповідне повідомлення від сервісу опублікував у своєму Twitter один із користувачів.
«З 12 серпня ми не випускатимемо нових цифрових карт Wise в Україні. На жаль, нам довелося тимчасово припинити випуск цифрових карток для клієнтів із зареєстрованою адресою в Україні. Це означає, що ви більше не зможете отримати нову цифрову картку Wise», — йдеться у повідомленні сервісу.
У цьому листі Wise підкреслила, що вже випущені карти продовжать працювати. Клієнти з регіоном Україна все ще зможуть передавати, отримувати та зберігати гроші у різних валютах.
Послуга з випуску цифрових карток перестала бути доступною для користувачів з України 12 серпня. Водночас у Wise це рішення назвали тимчасовим. У компанії не назвали приблизні терміни та умови за яких послуга знову стане доступною.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».
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