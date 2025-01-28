Windows 11 має нові барвисті піктограми заряду акумулятора — Finance.ua

Windows 11 має нові барвисті піктограми заряду акумулятора Сьогодні 23:30 — Фондовий ринок

Сьогодні корпорація Microsoft випускає нову збірку Windows 11 Insider Preview Build, яка містить деякі довгоочікувані покращення піктограми акумулятора операційної системи, що, можливо, позбавить вас від усвідомлення того, що ви вибрали непрацюючу розетку, неправильно під’єднали адаптер живлення або дозволили акумулятору розрядитися занадто сильно, поки не стало занадто пізно.

Піктограма акумулятора в Windows, яка традиційно була чорного кольору, оновлюється трьома кольорами, «призначеними для швидкого інформування про стан заряду акумулятора вашого комп’ютера», — пише сьогодні компанія у своєму блозі Windows Blog. Зелена піктограма вказуватиме на те, що ваш комп’ютер заряджається і знаходиться в «хорошому стані», але стане жовтою, коли заряд акумулятора впаде нижче 20 відсотків і він перейде в режим енергозбереження. Червоний значок означає, що у вас «критично низький рівень заряду акумулятора», і вам потрібно підключити комп’ютер до мережі якомога швидше, поки він не розрядився.

Нові кольорові значки заряду акумулятора з’являться в системному треї панелі завдань, у спливаючому вікні швидких налаштувань і в загальних налаштуваннях Windows. Microsoft заявляє, що з часом вони також будуть використовуватися на екрані блокування, але ця функція з’явиться в одній з наступних версій.

Сьогоднішня попередня версія включає два додаткових покращення значка заряду акумулятора. Microsoft спростила накладки, такі як значок блискавичної зарядки, щоб вони не блокували індикатор виконання, а також додала можливість показувати відсоток заряду акумулятора поруч зі значком у системному треї. Її можна увімкнути, перейшовши в «Налаштування» > «Живлення та акумулятор» та увімкнувши новий параметр «Відсоток заряду акумулятора».

Microsoft заявляє, що це «дуже затребувана функція серед інсайдерів та користувачів», і вона має стати довгоочікуваним оновленням піктограми акумулятора, яка зараз використовується в Windows і надає мінімальну інформацію та нечітке уявлення про залишковий заряд акумулятора. Кольори мають одразу вказувати на те, що ноутбук почав заряджатися, коли його підключено до мережі, і набагато важче ігнорувати (або забути) майже розряджений акумулятор, коли він яскраво-червоний, а поруч з ним — однозначний відсоток заряду.

Оновлення піктограми акумулятора вже мають бути доступними для Windows Insiders на каналі розробників, які вирішили отримати останні оновлення, щойно вони стануть доступними. До загального релізу буде потрібно більше часу, і, можливо, навіть будуть внесені певні зміни, перш ніж вони стануть доступними для інших першопрохідців: Microsoft заявляє, що «ця функція ще не доступна для всіх інсайдерів, оскільки ми плануємо відстежувати відгуки, перш ніж випустити її для всіх».

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