WhatsApp представив функцію «безпарольного» входу: як її увімкнути — Finance.ua

WhatsApp представив функцію «безпарольного» входу: як її увімкнути Сьогодні 03:45 — Фондовий ринок

Розробники найпопулярнішого месенджера у світі оголосили про впровадження підтримки Passkeys на iOS. В Android-версії додатка функція безпарольного входу з’явилися ще в жовтні минулого року.

За допомогою технології користувачі можуть входити у свої акаунти на iPhone за Face ID, Touch ID або за допомогою код-пароля від свого пристрою. Таким чином, інші паролі для авторизації не потрібні, пише MacRumors.

Розробники називають такий спосіб безпечнішим і легшим, разом з тим, впровадження Passkeys дасть змогу WhatsApp запобігти фішинговим атакам на користувачів, оскільки він не вимагає паролів або кодів з одноразових СМС, які можна перехопити.

Активувати Passkeys на iPhone можна в налаштуваннях WhatsApp, відкривши розділ «Обліковий запис» — «Ключі доступу». Функцію поступово отримають усі користувачі пристроїв Apple протягом кількох тижнів.

Раніше у WhatsApp з’явився ШІ-генератор зображень. Пізніше обіцяють додати ще кілька функцій: розшифровка голосових повідомлень (у Telegram вона платна), швидкий обмін файлами з людьми поблизу і підтримка анімованих стікерів.

УНІАН За матеріалами:

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