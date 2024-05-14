Список українських компаній з найбільшою виручкою — Finance.ua

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Список українських компаній з найбільшою виручкою

Фондовий ринок
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Список українських компаній з найбільшою виручкою
Список українських компаній з найбільшою виручкою
Державна служба статистики України оприлюднила фінансову звітність українських компаній за 1 квартал 2024 року. Подали звітність усього 73,4 тисячі компаній.
Про це повідомляє YouControl.

Десятка лідерів за чистим доходом від реалізації

  • Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» — 60,8 млрд грн (+25,6% відносно 1 кварталу 2023).
  • Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» — 52,9 млрд грн (-2,7%).
  • Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» — 49,1 млрд грн (+17,1%).
  • Українська мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» — 47,2 млрд грн (+16,6%).
  • Енергетична компанія D. Trading — 43,9 млрд грн (+16,2%).
  • Акціонерне товариство «Українська залізниця» — 26,8 млрд грн (+18,7%).
  • Національна енергетична компанія «Укренерго» — 25,9 млрд грн (+26,8%).
  • Акціонерне товариство «Укргазвидобування» — 25,7 млрд грн (+21%).
  • Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» — 25,4 млрд грн (+62,4%).
  • Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» — 25,2 млрд грн (+0,2%).
Усі компанії з лідерів, окрім «Нафтогаз Трейдинг», мають приріст чистого доходу у порівнянні з 1 кварталом 2023.
Майже всі компанії є державними, більшість працює у сфері енергетики. Дев’ять із них зареєстровано у Києві та ще одну — у Дніпрі.
Нагадаємо, чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за перший квартал 2024 року склав 40,518 млрд гривень, що на 18% більше, ніж у січні-березні минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
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