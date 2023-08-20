WhatsApp представляє нову функцію: створення власних стікерів за допомогою нейромережі — Finance.ua
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WhatsApp представляє нову функцію: створення власних стікерів за допомогою нейромережі

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WhatsApp продовжує дивувати своїх користувачів новими функціями, і цього разу месенджер представив можливість створення власних стікерів за допомогою нейромережі. Згідно з інформацією видання WABetaInfo, це стало можливим завдяки останній бета-версії месенджера.
Тепер користувачі можуть створювати унікальні стікери, просто натиснувши на кнопку «Створити стікер» і ввівши текст, за яким нейромережа згенерує новий зразок стікера. Що дивно, створювати можна практично все, що завгодно. Одним запитом нейромережа генерує кілька версій одного і того ж малюнка, але з різними емоціями.
Важливо зазначити, що кожне зображення, надіслане з використанням цієї функції, буде супроводжуватися приміткою про те, що воно створено за допомогою штучного інтелекту. Це дасть змогу користувачам бути обізнаними про походження стікерів.
WhatsApp також подбав про безпеку і надійність нової функції. Якщо нейромережа «перестарається» і створить щось неналежне, користувачі зможуть повідомити про це розробників месенджера. Таким чином, команда WhatsApp зможе поступово покращувати і навчати нейромережу, щоб та ставала більш точною і корисною.
Поки що немає інформації про те, коли ця функція з’явиться в стабільній версії WhatsApp, однак з урахуванням активного розвитку месенджера, можна очікувати, що нейромережа досить швидко стане доступною для всіх.
Створення власних стікерів за допомогою нейромережі відкриває нові можливості для користувачів WhatsApp, дозволяючи їм висловити свої емоції та ідеї в унікальному стилі. Будемо чекати, коли ця функція стане доступною для всіх і дозволить ділитися власною творчістю.
За матеріалами:
itechua
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