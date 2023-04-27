WhatsApp отримав нову функцію, на яку дуже чекали користувачі — Finance.ua

WhatsApp отримав нову функцію, на яку дуже чекали користувачі Сьогодні 22:59 — Фондовий ринок

У WhatsApp з’явилася довгоочікувана можливість — тепер можна використовувати один обліковий запис на п’яти смартфонах одночасно. Раніше ця можливість була доступна тільки для настільних і планшетних додатків. Відповідне повідомлення з’явилося в офіційному блозі WhatsApp.

Нова дуже корисна функція

Нова функція стала одночасно доступна як у версії месенджера для iOS, так і для Android.

Для активації функції користувачеві потрібно:

встановити WhatsApp на другому пристрої;

відсканувати QR-код, згенерований основним смартфоном;

як результат, обидва пристрої використовуватимуть один і той самий акаунт.

Тепер одразу на двох девайсах будуть доступні всі ваші чати. При цьому користувачі можуть комбінувати різні конфігурації, наприклад, один смартфон і чотири планшети або п’ять смартфонів.

Але є одне але: якщо ваш основний пристрій буде неактивним протягом 14 днів, на всіх додаткових пристроях буде виконано автоматичний вихід з облікового запису.

Нововведення вже доступне користувачам по всьому світу. Щоб воно запрацювало, зайдіть в App Store або Google Play і завантажте з маркетплейса оновлення WhatsApp.

Очікується, що в наступному оновленні WhatsApp для смартфонів у месенджер додадуть канали за аналогією з Telegram і можливість редагування повідомлення.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.