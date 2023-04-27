WhatsApp отримав нову функцію, на яку дуже чекали користувачі — Finance.ua

WhatsApp отримав нову функцію, на яку дуже чекали користувачі
У WhatsApp з’явилася довгоочікувана можливість — тепер можна використовувати один обліковий запис на п’яти смартфонах одночасно. Раніше ця можливість була доступна тільки для настільних і планшетних додатків. Відповідне повідомлення з’явилося в офіційному блозі WhatsApp.
Нова дуже корисна функція
Нова функція стала одночасно доступна як у версії месенджера для iOS, так і для Android.
Для активації функції користувачеві потрібно:
- встановити WhatsApp на другому пристрої;
- відсканувати QR-код, згенерований основним смартфоном;
- як результат, обидва пристрої використовуватимуть один і той самий акаунт.
Тепер одразу на двох девайсах будуть доступні всі ваші чати. При цьому користувачі можуть комбінувати різні конфігурації, наприклад, один смартфон і чотири планшети або п’ять смартфонів.
Але є одне але: якщо ваш основний пристрій буде неактивним протягом 14 днів, на всіх додаткових пристроях буде виконано автоматичний вихід з облікового запису.
Нововведення вже доступне користувачам по всьому світу. Щоб воно запрацювало, зайдіть в App Store або Google Play і завантажте з маркетплейса оновлення WhatsApp.
Очікується, що в наступному оновленні WhatsApp для смартфонів у месенджер додадуть канали за аналогією з Telegram і можливість редагування повідомлення.
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