WhatsApp оштрафували на 5,5 мільйонів євро за порушення законів ЄС про конфіденційність — Finance.ua
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WhatsApp оштрафували на 5,5 мільйонів євро за порушення законів ЄС про конфіденційність

Фондовий ринок
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WhatsApp оштрафували на 5,5 мільйонів євро за порушення законів ЄС про конфіденційність
WhatsApp оштрафували на 5,5 мільйонів євро за порушення законів ЄС про конфіденційність
Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) — провідний регулятор ЄС з питань конфіденційності — оштрафувала дочірню компанію Meta WhatsApp на 5,5 млн євро за додаткове порушення законів про конфіденційність.
Про це пише Reuters.
Регулятор також наказав WhatsApp переглянути, як він використовує персональні дані для покращення сервісу, після аналогічного наказу, виданого цього місяця іншим основним платформам Meta, Facebook та Instagram, в якому зазначалося, що Meta повинна переглянути правову основу, на якій вона таргетує рекламу за допомогою використання персональних даних.
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Представник WhatsApp заявив, що компанія має намір подати апеляцію на це рішення, і що вона твердо переконана, що спосіб роботи її сервісу відповідає як технічним, так і юридичним нормам.
Ірландський наглядовий орган, який є провідним регулятором ЄС для багатьох провідних світових технологічних компаній через розташування їхніх європейських штаб-квартир в Ірландії, наказав WhatsApp привести свої операції з обробки даних у відповідність протягом шести місяців.
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У вересні 2021 року DPC оштрафував WhatsApp на 225 мільйонів євро за порушення, що сталися в травні 2018 року, тобто в той самий період часу, коли була розглянута скарга, подана в четвер.
WhatsApp перебуває в процесі оскарження цього штрафу в ірландських судах.
На сьогоднішній день регулятор оштрафував Meta на 1,3 мільярда євро і відкрив ще 10 розслідувань щодо її послуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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