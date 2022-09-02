У Facebook, Instagram і WhatsApp зʼявиться більше платних функцій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Facebook, Instagram і WhatsApp зʼявиться більше платних функцій

Технології&Авто
222
У Facebook, Instagram і WhatsApp зʼявиться більше платних функцій
У Facebook, Instagram і WhatsApp зʼявиться більше платних функцій
Компанія Meta Platforms Inc створює нову групу, яка зосередиться на створенні платних продуктів та функцій для своїх платформ Facebook, Instagram та WhatsApp.
Про це пише Reuters.
Цей крок поставить Meta на той же курс, що й Snap та Twitter, які встановили оплату за розблокування додаткових функцій.
«Будь-який новий продукт доповнюватиме наш існуючий рекламний бізнес», — повідомив агентству представник Meta.
Компанія не планує вводити оплату за відключення реклами та прагне надалі розвивати рекламний бізнес, заявив голова відділу реклами та бізнес-продуктів Meta Джон Хегеман в інтервʼю Verge.
У довгостроковій перспективі Meta вважає, що платні функції стануть більшою частиною її бізнесу, сказав він.
Минулого місяця Meta зафіксувала своє перше в історії квартальне падіння виручки, оскільки страхи перед рецесією та конкурентний тиск знизили продаж реклами.
За інформацією Verge, групу під назвою New Monetization Experiences очолить Пратіті Райчоудхурі, який раніше керував дослідницьким відділом Meta.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.