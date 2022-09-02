У Facebook, Instagram і WhatsApp зʼявиться більше платних функцій — Finance.ua

У Facebook, Instagram і WhatsApp зʼявиться більше платних функцій Вчора 01:44 — Технології&Авто

У Facebook, Instagram і WhatsApp зʼявиться більше платних функцій

Компанія Meta Platforms Inc створює нову групу, яка зосередиться на створенні платних продуктів та функцій для своїх платформ Facebook, Instagram та WhatsApp.

Про це пише Reuters

Цей крок поставить Meta на той же курс, що й Snap та Twitter, які встановили оплату за розблокування додаткових функцій.

«Будь-який новий продукт доповнюватиме наш існуючий рекламний бізнес», — повідомив агентству представник Meta.

Компанія не планує вводити оплату за відключення реклами та прагне надалі розвивати рекламний бізнес, заявив голова відділу реклами та бізнес-продуктів Meta Джон Хегеман в інтервʼю Verge.

У довгостроковій перспективі Meta вважає, що платні функції стануть більшою частиною її бізнесу, сказав він.

Минулого місяця Meta зафіксувала своє перше в історії квартальне падіння виручки, оскільки страхи перед рецесією та конкурентний тиск знизили продаж реклами.

За інформацією Verge, групу під назвою New Monetization Experiences очолить Пратіті Райчоудхурі, який раніше керував дослідницьким відділом Meta.

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