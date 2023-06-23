Вживати заборонено. У Херсоні попередили про очищення води в одному з районів — Finance.ua
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Вживати заборонено. У Херсоні попередили про очищення води в одному з районів

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В одному з районів Херсона завтра, 24 червня, почнуть очищувати водопровідні мережі. У зв’язку з цим вживати воду з-під кранів заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
Завтра у мікрорайоні Корабел, який постраждав від підриву окупантами Каховської ГЕС, почнуть проводити дезінфекцію води. Тому воду можна буде використовувати лише як технічну для господарських потреб, наприклад, для прибирання приміщень.
«Пити та використовувати для приготування їжі - заборонено! Через високий вміст дезінфекційної речовини це небезпечно для вашого здоров’я», — йдеться у повідомленні.
Для дезінфекції будуть використовувати гіпохлорит натрію. Процес будуть контролювати фахівці.
При цьому голова міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко повідомив, що на території мікрорайону Острів теж відновлять водопостачання, але мережі будуть очищувати.
За його словами, споживати воду з-під кранів жителі постраждалих районів Херсона зможуть приблизно за тиждень
За матеріалами:
РБК-Україна
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