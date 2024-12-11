Вже понад 300 будинків столиці мають світло навіть під час відключень, — Кличко Вчора 10:33 — Енергетика

Вже понад 300 столичних будинків встановили автономне енергетичне обладнання і не залежать від відключень електроенергії.

Про це повідомляє в Facebook мер Києва.

Він також розповів про один з таких будинків, який першим отримав відзнаку «Енергостійкий будинок Києва».

«Все більше будинків, незалежно від форми управління, користуються міськими програмами для підвищення енергостійкості. Наприклад, сонячні електростанції вже встановили понад 10 багатоповерхівок, і їх кількість зростає. А більше 300 будинків виконали необхідні роботи і не залежать від відключень електроенергії. Жителі встановили міні-електростанції, генератори, накопичувальні пристрої. При відключеннях світла в будинках є опалення, водопостачання, працюють ліфти», — повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що в Києві діє 4 програми з підвищення енергоефективності для будинкових громад. Завдяки ним уже виконано понад 2,5 тисячі проектів з придбання резервних джерел живлення, капремонтів та проведення енергоефективних робіт.

Віталій Кличко також показав відео і розповів про київський будинок, який першим отримав відзнаку за енергостійкість.

«Багатоповерхівка в Дніпровському районі столиці першою отримала відзнаку „Енергостійкий будинок Києва“. За допомоги міста мешканці встановили сонячну електростанцію, інвертори. Тепер у будинку, під час вимкнень електрики, працюють насоси холодного та гарячого водопостачання, циркуляційні насоси на опалення, ліфт, освітлення в коридорах, інтернет», — наголосив він.

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