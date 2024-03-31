Визначили найкращу МФО онлайн — Finance.ua

Визначили найкращу МФО онлайн
У Києві, 29 березня 2024 року, відбулася головна фінансова премія України — FinAwards 2024.
Українці разом з експертами ринку визначили найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів галузі.
Цьогоріч захід мав й благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.
Завдяки премії FinAwards 2024 обрали найкращі МФО, що забезпечують людей доступом до швидких, зручних та інноваційних фінансових послуг через Інтернет.
Так, в номінації «Найкраща МФО онлайн» цьогоріч перемогу здобула Moneyveo з максимальним терміном кредитування нових клієнтів 1825 днів та максимальною сумою кредиту для нових клієнтів 27 тис. гривень.
Заявка на онлайн-кредит в них опрацьовується близько 2 хвилин. А усі персональні дані клієнтів захищені новітнім програмним забезпеченням за міжнародними стандартами з безпеки даних платіжних карток PCI DSS Service Provider Level 1.
Процедура отримання грошей у сервісі зручна та зрозуміла: ви заповнюєте анкету і надсилаєте заявку. Система аналізує її автоматично.
Для отримання кредиту вам знадобиться лише банківська картка, паспорт та ІПН.
Друге місце у CreditPlus. У них видається перший кредит онлайн на суму до 15 тис. грн зі зниженою процентною ставкою 0,01% на день на перший вибраний період. Оформлюються кредити онлайн 24/7. Розглядаються 100% заявок, зокрема анкети клієнтів з проблемною кредитною історією.
Третє місце за Credit7.ua. Компанія є однією з найбільших з європейським капіталом, європейськими підходами та стандартами роботи. Максимальний термін кредитування нових клієнтів 365 днів. Час заповнення заявки на кредит 4 хв.
Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.
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