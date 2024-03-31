Визначили найкращу МФО онлайн — Finance.ua

Визначили найкращу МФО онлайн Сьогодні 16:21 — Кредит&Депозит

Визначили найкращу МФО онлайн

У Києві, 29 березня 2024 року, відбулася головна фінансова премія України — FinAwards 2024

Українці разом з експертами ринку визначили найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів галузі.

Цьогоріч захід мав й благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

обрали найкращі МФО, що забезпечують людей доступом до швидких, зручних та інноваційних фінансових послуг через Інтернет. Завдяки премії FinAwards 2024, що забезпечують людей доступом до швидких, зручних та інноваційних фінансових послуг через Інтернет.

перемогу здобула 27 тис. гривень. Так, в номінації «Найкраща МФО онлайн» цьогоріч Moneyveo з максимальним терміном кредитування нових клієнтів 1825 днів та максимальною сумою кредиту для нових клієнтів

Заявка на онлайн-кредит в них опрацьовується близько 2 хвилин. А усі персональні дані клієнтів захищені новітнім програмним забезпеченням за міжнародними стандартами з безпеки даних платіжних карток PCI DSS Service Provider Level 1.

Процедура отримання грошей у сервісі зручна та зрозуміла: ви заповнюєте анкету і надсилаєте заявку. Система аналізує її автоматично.

Для отримання кредиту вам знадобиться лише банківська картка , паспорт та ІПН.

Друге місце у до 15 тис. грн зі зниженою процентною ставкою 0,01% на день на перший вибраний період. Оформлюються кредити онлайн 24/7. Розглядаються 100% заявок, зокрема анкети клієнтів з проблемною кредитною історією. CreditPlus . У них видається перший кредит онлайн на сумузі зниженою процентною ставкою 0,01% на день на перший вибраний період. Оформлюються кредити онлайн 24/7. Розглядаються 100% заявок, зокрема анкети клієнтів з проблемною кредитною історією.

Третє місце за за Credit7.ua . Компанія є однією з найбільших з європейським капіталом, європейськими підходами та стандартами роботи. Максимальний термін кредитування нових клієнтів 365 днів. Час заповнення заявки на кредит 4 хв.

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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