Визначили найкращі мобільні застосунки банків – FinAwards-2023 — Finance.ua

Визначили найкращі мобільні застосунки банків – FinAwards-2023 Сьогодні 12:05 — Фінтех і Картки

Визначили найкращі мобільні застосунки банків – FinAwards-2023

В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards . Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.

Для визначення найкращих у номінації «Найкращий мобільний банк» представники команди модерації Мінфіну стали клієнтами 17 банків. Вони завантажили та протестували кожний мобільний застосунок банку за 30-ма критеріями. До цього додали думку експертного журі та голоси з сайту конкурсу.

Цьогорічні переможці:

третє місце — Сенс Банк;

друге місце — ПриватБанк;

перше місце — monobank.

За словами заступниці голови правління Універсал Банку Юлії Акуленко, з-поміж інших мобільних банків monobank вирізняє їхня любов до клієнтів, а також швидкість, з якою банк зростає. За 2022 рік monobank збільшив клієнтську базу з 5 млн до 6,7 млн осіб.

«Це каже про те, що ми все правильно робимо», — наголосила Акуленко.

Нагадаємо, співзасновник monobank Олег Гороховський отримав також звання банкіра року за версією FinAwards.

«Це дуже приємно і я дуже вдячний. Але, чесно кажучи, я тут ні до чого — це все Кіт. Точніше, Котики з monobank — мої колеги та наші клієнти. Це їхня нагорода — я просто їхній представник», — прокоментував свою перемогу банкір.

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.

У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.

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