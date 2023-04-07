Визначили найкращі мобільні застосунки банків – FinAwards-2023 — Finance.ua

Визначили найкращі мобільні застосунки банків – FinAwards-2023
В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards. Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.
Для визначення найкращих у номінації «Найкращий мобільний банк» представники команди модерації Мінфіну стали клієнтами 17 банків. Вони завантажили та протестували кожний мобільний застосунок банку за 30-ма критеріями. До цього додали думку експертного журі та голоси з сайту конкурсу.
Цьогорічні переможці:
- третє місце — Сенс Банк;
- друге місце — ПриватБанк;
- перше місце — monobank.
За словами заступниці голови правління Універсал Банку Юлії Акуленко, з-поміж інших мобільних банків monobank вирізняє їхня любов до клієнтів, а також швидкість, з якою банк зростає. За 2022 рік monobank збільшив клієнтську базу з 5 млн до 6,7 млн осіб.
«Це каже про те, що ми все правильно робимо», — наголосила Акуленко.
Нагадаємо, співзасновник monobank Олег Гороховський отримав також звання банкіра року за версією FinAwards.
«Це дуже приємно і я дуже вдячний. Але, чесно кажучи, я тут ні до чого — це все Кіт. Точніше, Котики з monobank — мої колеги та наші клієнти. Це їхня нагорода — я просто їхній представник», — прокоментував свою перемогу банкір.
Про премію FinAwards
Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.
У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.
Поділитися новиною