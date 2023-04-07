Визначили найкращі мобільні застосунки банків – FinAwards-2023 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Визначили найкращі мобільні застосунки банків – FinAwards-2023

Фінтех і Картки
378
Визначили найкращі мобільні застосунки банків – FinAwards-2023
Визначили найкращі мобільні застосунки банків – FinAwards-2023
В Києві відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards. Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.
Для визначення найкращих у номінації «Найкращий мобільний банк» представники команди модерації Мінфіну стали клієнтами 17 банків. Вони завантажили та протестували кожний мобільний застосунок банку за 30-ма критеріями. До цього додали думку експертного журі та голоси з сайту конкурсу.
Цьогорічні переможці:
  • третє місце — Сенс Банк;
  • друге місце — ПриватБанк;
  • перше місце — monobank.
За словами заступниці голови правління Універсал Банку Юлії Акуленко, з-поміж інших мобільних банків monobank вирізняє їхня любов до клієнтів, а також швидкість, з якою банк зростає. За 2022 рік monobank збільшив клієнтську базу з 5 млн до 6,7 млн осіб.
«Це каже про те, що ми все правильно робимо», — наголосила Акуленко.
Нагадаємо, співзасновник monobank Олег Гороховський отримав також звання банкіра року за версією FinAwards.
«Це дуже приємно і я дуже вдячний. Але, чесно кажучи, я тут ні до чого — це все Кіт. Точніше, Котики з monobank — мої колеги та наші клієнти. Це їхня нагорода — я просто їхній представник», — прокоментував свою перемогу банкір.

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.
У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.