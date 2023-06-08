Визначено найвпливовішого інвестиційного інфлюенсера (Fin Blogger Award) — Finance.ua

Визначено найвпливовішого інвестиційного інфлюенсера (Fin Blogger Award)
Нещодавно у столичному Unit. City відбулася перша церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України — Fin Blogger Award. Організатори премії - «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів із ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.
Переможців премії у номінаціях (за винятком позаконкурсних), обирали шляхом голосування експертного журі та глядачів на сайті премії.
Однією з номінацій на церемонії була «Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер». У ній змагалися шестеро популярних українських лідерів думок у сфері фінансів:
- Михайло Пацан — експерт із фінансових ринків і криптовалют, засновник блокчейн-платформи «Amsets»;
- Павло Бойко — засновник Gonzo invest, управитель активами, найдохідніший інвестор України;
- Василь Матій — управитель активами 1st Family Office, Head of Invesment необрокера Bakksy;
- Дмитро Карпіловський — ідеолог та засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні;
- Діас Ісмаілов — автор книги, мільйонер, стартапер;
- Вікторія Тігіпко — засновниця та керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures.
За результатами голосування, «золото» у цій номінації здобув засновник Gonzo invest Павло Бойко.
«Я ніколи не думав ставати блогером, але два роки тому я провів свій перший майстер-клас. Я думав, що прийде 20 людей, але купили 200 квитків. Не планував бути блогером, але який кайф ділитися знаннями і змінювати суспільство на краще», — зазначив переможець номінації на сцені.
Довідка Finance.ua:
- Павло Бойко інвестує з 2008 року. З 2017 до 2021 йому вдалося заробити на українському фондовому ринку 1165% при зростанні ринку на 118%;
- Gonzo invest — компанія-інвестиційний консультант, що допомагає купити недооцінені компанії до того, як усі зрозуміють їх справжню вартість і перспективи. Формує збалансований портфель з українських та міжнародних бізнесів, сировини та інструментів, що дозволяють заробити як на рості, так і на падінні ринку;
- Павло Бойко вважає, що Україна — це дуже недооцінений ринок з високим потенціалом прибутку. Тому одне з основних завдань його компанії - це залучення інвестицій в українську економіку та розвиток фінансової грамотності країни.
Поділитися новиною