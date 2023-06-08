Визначено найвпливовішого інвестиційного інфлюенсера (Fin Blogger Award) — Finance.ua

Визначено найвпливовішого інвестиційного інфлюенсера (Fin Blogger Award) Сьогодні 19:37

Нещодавно у столичному Unit. City відбулася перша церемонія нагородження найкращих фінансових блогів України — Fin Blogger Award . Організатори премії - «Біржовий університет» та портал «Мінфін» — запросили на подію топових блогерів із ніші фінансів, аби відзначити справжніх професіоналів своєї справи.

Переможців премії у номінаціях (за винятком позаконкурсних), обирали шляхом голосування експертного журі та глядачів на сайті премії.

Однією з номінацій на церемонії була «Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер». У ній змагалися шестеро популярних українських лідерів думок у сфері фінансів:

Михайло Пацан — експерт із фінансових ринків і криптовалют, засновник блокчейн-платформи «Amsets»;

Павло Бойко — засновник Gonzo invest, управитель активами, найдохідніший інвестор України;

Василь Матій — управитель активами 1st Family Office, Head of Invesment необрокера Bakksy;

Дмитро Карпіловський — ідеолог та засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні;

Діас Ісмаілов — автор книги, мільйонер, стартапер;

Вікторія Тігіпко — засновниця та керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures.

За результатами голосування, «золото» у цій номінації здобув засновник Gonzo invest Павло Бойко.

«Я ніколи не думав ставати блогером, але два роки тому я провів свій перший майстер-клас. Я думав, що прийде 20 людей, але купили 200 квитків. Не планував бути блогером, але який кайф ділитися знаннями і змінювати суспільство на краще», — зазначив переможець номінації на сцені.

Довідка Finance.ua:

Павло Бойко інвестує з 2008 року. З 2017 до 2021 йому вдалося заробити на українському фондовому ринку 1165% при зростанні ринку на 118%;

Gonzo invest — компанія-інвестиційний консультант, що допомагає купити недооцінені компанії до того, як усі зрозуміють їх справжню вартість і перспективи. Формує збалансований портфель з українських та міжнародних бізнесів, сировини та інструментів, що дозволяють заробити як на рості, так і на падінні ринку;

Павло Бойко вважає, що Україна — це дуже недооцінений ринок з високим потенціалом прибутку. Тому одне з основних завдань його компанії - це залучення інвестицій в українську економіку та розвиток фінансової грамотності країни.

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