Вийшов перший у світі смартфон з камерою на 200 Мп — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вийшов перший у світі смартфон з камерою на 200 Мп

Технології&Авто
587
Вийшов перший у світі смартфон з камерою на 200 Мп
Вийшов перший у світі смартфон з камерою на 200 Мп, Фото: Moto
Бренд Moto, який сьогодні належить Lenovo, презентував перший у світі смартфон з основною камерою на 200 Мп. Попри плашку «перший у світі», новинка також може похвалитися адекватним цінником.
Говорячи техно-термінами, Moto X30 Pro отримав датчик Samsug HP1 з 1/1.22-дюймовою матрицею і функцією ChameleonCell для підвищення якості знімання в умовах поганого освітлення внаслідок об’єднання пікселів у форматі 2×2 або 4×4.
«Допомагати» йому будуть 50-МП ширококутник і телеоб’єктив на 12 МП з дворазовим оптичним наближенням. Вразить і селфі-камера — її дозвіл сягає 60 Мп. Разом з тим є можливість фільмування в 8K.
Фото: Moto
Фото: Moto
«Під капотом» розмістився топовий флагманський чіп Snapdragon 8+ Gen 1 від Qualcomm і батарея на 4610 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 125 Вт. Вигнутий екран OLED характеризується діагоналлю 6,67 дюйма з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 144 Гц і підтримкою стандарту HDR10+.
З інших особливостей: NFC, підекранний сканер відбитків пальців і стереодинаміки з надбудовою Dolby Atmos. У США за базову версію Moto X30 Pro на 8+128 ГБ просять 520 доларів (близько 19 200 грн), за найтоповішу на 12+512 ГБ — 640 доларів (близько 23 600 грн).
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.