Вийшло велике оновлення для Windows 11 — Finance.ua
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Вийшло велике оновлення для Windows 11

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Microsoft випустила велике оновлення для Windows 11. Про це повідомляє BleepingComputer.
Апдейт під назвою Windows 11 22H2 Moment 2 став доступним для користувачів ОС від Microsoft наприкінці лютого. За словами журналістів, апдейт відноситься до накопичувальних оновлень, встановлення яких необов’язкове. При цьому користувачі, які пропустять установку, отримають Moment 2 разом із обов’язковими оновленнями, запланованими на березень 2023 року.
Оновлення включає інтегровану в панель завдань Windows пошукову систему Bing з підтримкою штучного інтелекту, опцію для підключення iPhone до комп’ютера, доданий в диспетчер задач пошук. Також нова версія ОС отримала оптимізацію під екран планшетів та гібридних комп’ютерів із можливістю персоналізації робочого столу. Крім того, в оновленні 22H2 Moment 2 з’явилася нова версія текстового редактора «Блокнот» із вкладками, функція запису екрана через інструмент Snipping Tool, нові віджети, оновлений додаток Quick Assist.
Останній великий апдейт для Windows 11 — Moment 1 — вийшов у жовтні 2022 року.
За матеріалами:
Portaltele
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