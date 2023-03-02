Вийшло велике оновлення для Windows 11 — Finance.ua

Вийшло велике оновлення для Windows 11 Сьогодні 03:47 — Фондовий ринок

Microsoft випустила велике оновлення для Windows 11. Про це повідомляє BleepingComputer.

Апдейт під назвою Windows 11 22H2 Moment 2 став доступним для користувачів ОС від Microsoft наприкінці лютого. За словами журналістів, апдейт відноситься до накопичувальних оновлень, встановлення яких необов’язкове. При цьому користувачі, які пропустять установку, отримають Moment 2 разом із обов’язковими оновленнями, запланованими на березень 2023 року.

Оновлення включає інтегровану в панель завдань Windows пошукову систему Bing з підтримкою штучного інтелекту, опцію для підключення iPhone до комп’ютера, доданий в диспетчер задач пошук. Також нова версія ОС отримала оптимізацію під екран планшетів та гібридних комп’ютерів із можливістю персоналізації робочого столу. Крім того, в оновленні 22H2 Moment 2 з’явилася нова версія текстового редактора «Блокнот» із вкладками, функція запису екрана через інструмент Snipping Tool, нові віджети, оновлений додаток Quick Assist.

Останній великий апдейт для Windows 11 — Moment 1 — вийшов у жовтні 2022 року.

Portaltele За матеріалами:

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