Виробника чипів Arm оцінили в $54,5 млрд у найбільшому IPO року — Finance.ua

Виробника чипів Arm оцінили в $54,5 млрд у найбільшому IPO року Сьогодні 04:50 — Фондовий ринок

Виробника чипів Arm оцінили в $54,5 млрд у найбільшому IPO року

Компанія Arm Holdings Plc, розробник мікросхем, отримала оцінку в $54,5 млрд під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, через сім років після того, як її власник SoftBank Group Corp викупив компанію в приватну власність за $32 млрд.

Про це пише Reuters.

IPO являє собою зниження з оцінки в $64 млрд, за яку SoftBank минулого місяця придбав 25% акцій компанії, якими він ще не володів, зі $100-мільярдного фонду Vision Fund, яким він керує. Але навіть із такою нижчою оцінкою SoftBank виглядає краще, ніж угода з продажу Arm компанії Nvidia Corp за $40 млрд, від якої він відмовився торік на тлі протидії антимонопольних регуляторів.

Arm оцінила своє IPO на рівні $51 за акцію, що є верхньою межею заявленого діапазону, залучивши $4,87 млрд для SoftBank на основі 95,5 млн проданих акцій, пише видання.

Arm вже підписала багато своїх основних клієнтів як наріжних інвесторів для свого IPO, зокрема Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel і Samsung Electronics.

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