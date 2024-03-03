Виробник Nokia анонсував рожевий телефон-розкладачку в стилі Барбі — Finance.ua

Виробник Nokia анонсував рожевий телефон-розкладачку в стилі Барбі Сьогодні 23:29

Компанія Human Mobile Devices (HMD), відома як виробник телефонів під брендом Nokia, випустить простий гаджет у стилі ляльки Барбі. Ні, це буде не смартфон.

HMD оголосила про співпрацю з американською компанією Mattel, що спеціалізується на виробництві іграшок, таких, як Барбі. В рамках співпраці буде випущено простий телефон Barbie Flip Phone.

«Ми раді оголосити про революційне партнерство з Mattel і Barbie. Телефон Barbie Flip Phone з’явиться цього літа 2024 року. Перспективний стиль, ностальгія та вкрай необхідна цифрова детоксикація: цей ретро-телефон змінить сценарій у культурі смартфонів і стане найпопулярнішим аксесуаром цього літа», —заявляють в HMD. HMD ще не розкрила жодних деталей про новий пристрій, як-от ціна чи характеристики.

Очікується, що Barbie Flip Phone буде представлений на виставці технологій Mobile World Congress в Барселоні, що триватиме до 29 лютого.

Нагадаємо, фінська компанія HMD розпочала свою діяльність у 2016 році і є спадкоємицею Microsoft Mobile, яка викупила компанію Nokia у 2014 році.

Торік стало відомо, що компанія розглядає можливість відмовитися від бренду Nokia на користь загального бренду HMD. Цього року компанія планує презентувати перший смартфон під новим брендом.

Нещодавно на конференції Unpacked у Сан-Хосе (США) компанія Samsung представила телефони Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra, оснащені інструментами штучного інтелекту, які засновані на технології Gemini від Google. А iPhone вперше став найпопулярнішою серією смартфонів у Китаї, хоча продажі знизилися через конкуренцію вітчизняних брендів та урядові обмеження на технології Apple.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.