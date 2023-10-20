Виробник електровантажівок Volta Truck збанкрутів — Finance.ua

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Виробник електровантажівок Volta Truck збанкрутів

Фондовий ринок
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Виробник електровантажівок Volta Truck збанкрутів
Виробник електровантажівок Volta Truck збанкрутів
Шведський виробник електричних вантажівок Volta Trucks оголосив про початок процедури банкрутства у Швеції. Найближчим часом стартап оголосить про банкрутство у Великій Британії, де Volta Trucks має офіс.
Про це пише агентство Reuters.
Компанія заявила, що не може виконувати замовлення на постачання електровантажівок після того, як у серпні збанкрутував її основний постачальник запчастин Proterra.
Volta Trucks заснована у 2019 році й підготувала до виробництва 16-тонну повністю електричну вантажівку Volta Zero з унікальною конструкцією кабіни та шасі, яка пройшла пілотну експлуатацію в п’яти країнах Європи.
Після вдалих випробувань компанія отримала замовлення на 5000 автомобілів. Volta Trucks планувала розпочати серійне виробництво автомобілів та вже облаштовувала виробничий майданчик в Австрії.
За останні кілька років ряд стартапів з виробництва електромобілів залучили мільярди доларів від інвесторів, але більшість із них так і не перейшли до серійного виробництва, а деякі збанкрутували (Proterra та Lordstown).
Основна причина невдач — проблеми із залученням коштів на етапі виробництва через високі відсоткові ставки, пояснюють в агентстві.Volta Trucks також підтвердила, що зіткнулася з проблемами із залученням грошей. У перші роки своєї роботи Volta залучила $316 млн від інвесторів.
За матеріалами:
Finance.ua
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