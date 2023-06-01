Виробник Bradley відкриє офіс в Україні, — Зеленський — Finance.ua
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Виробник Bradley відкриє офіс в Україні, — Зеленський

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Виробник Bradley відкриє офіс в Україні, — Зеленський
Виробник Bradley відкриє офіс в Україні, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів переговори з представниками британської оборонної компанії BAE Systems. Сторони домовилися, що виробник зброї та представники влади розпочнуть роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні.
Про це голова держави повідомив в своїх соціальних мережах.
Він уточнив, що мав зустріч саме з виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром.
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В перспективі сторони розглядають можливість запуску потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії.
«Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз», — підкреслив президент.
BAE Systems є однією з найбільших оборонних компаній у світі. Компанія виробляє зброю, яку партнери також передають Україні. Серед найбільш відомих моделей: БМП M2 Bradley, танки Challenger 2, гаубиці M777, БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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