Виробник Bradley відкриє офіс в Україні, — Зеленський — Finance.ua

Виробник Bradley відкриє офіс в Україні, — Зеленський Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Виробник Bradley відкриє офіс в Україні, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів переговори з представниками британської оборонної компанії BAE Systems. Сторони домовилися, що виробник зброї та представники влади розпочнуть роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні.

Про це голова держави повідомив в своїх соціальних мережах.

Він уточнив, що мав зустріч саме з виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючим директором Гебі Костіган і директором із питань співробітництва з Україною Крістіаном Сіаром.

В перспективі сторони розглядають можливість запуску потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії.

«Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз», — підкреслив президент.

BAE Systems є однією з найбільших оборонних компаній у світі. Компанія виробляє зброю, яку партнери також передають Україні. Серед найбільш відомих моделей: БМП M 2 Bradley, танки Challenger 2, гаубиці M 777 , БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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