Виробництво сталі в Україні демонструє перші ознаки відновлення, – Bloomberg — Finance.ua
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Виробництво сталі в Україні демонструє перші ознаки відновлення, – Bloomberg

Казна та Політика
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Виробництво сталі в Україні демонструє перші ознаки відновлення, – Bloomberg
Виробництво сталі в Україні демонструє перші ознаки відновлення, – Bloomberg
Останніми місяцями українська сталеливарна промисловість почала поступово відновлюватися. Виробництво сталі в Україні минулого місяця продемонструвало зростання на 13%.
Про це пише Bloomberg.
Таким чином, у березні 2023 року виробництво збільшилося вдвічі порівняно з показником за аналогічний місяць торік, тобто першими днями початку повномасштабної війни.
«Виробництво сталі в Україні досягло максимуму за 13 місяців, що є першою ознакою відновлення промисловості після глибокого падіння, спричиненого вторгненням рф», — пише видання.
Виробництво сталі в Україні демонструє перші ознаки відновлення, – Bloomberg
Дані Держмитної служби показують, що українські металургійні компанії за січень-березень 2023 року експортували майже 450 000 тонн чавуна на загальну суму 116 млн. У грошовому вираженні виручка металургів у порівнянні з торішнім показником за перший квартал впала на 21,7%, однак у наступальному виражені збільшилась на 2%.
Загалом за 2022 рік українське промислове виробництво обвалилося на 37%. Стрімке зниження індексу промвиробництва відбулося у період з березня по травень, падіння становило 30,5%. Погіршення фіксувалось також і у період інтенсивних масованих ракетних атак росії по енергетичній інфраструктурі України у жовтні-грудні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Ми-Україна
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