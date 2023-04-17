Виробництво сталі в Україні демонструє перші ознаки відновлення, – Bloomberg — Finance.ua

Виробництво сталі в Україні демонструє перші ознаки відновлення, – Bloomberg 17.04.2023, 01:14 — Казна та Політика

Виробництво сталі в Україні демонструє перші ознаки відновлення, – Bloomberg

Останніми місяцями українська сталеливарна промисловість почала поступово відновлюватися. Виробництво сталі в Україні минулого місяця продемонструвало зростання на 13%.

Про це пише Bloomberg.

Таким чином, у березні 2023 року виробництво збільшилося вдвічі порівняно з показником за аналогічний місяць торік, тобто першими днями початку повномасштабної війни.

«Виробництво сталі в Україні досягло максимуму за 13 місяців, що є першою ознакою відновлення промисловості після глибокого падіння, спричиненого вторгненням рф», — пише видання.

Дані Держмитної служби показують , що українські металургійні компанії за січень-березень 2023 року експортували майже 450 000 тонн чавуна на загальну суму 116 млн. У грошовому вираженні виручка металургів у порівнянні з торішнім показником за перший квартал впала на 21,7%, однак у наступальному виражені збільшилась на 2%.

Загалом за 2022 рік українське промислове виробництво обвалилося на 37%. Стрімке зниження індексу промвиробництва відбулося у період з березня по травень, падіння становило 30,5%. Погіршення фіксувалось також і у період інтенсивних масованих ракетних атак росії по енергетичній інфраструктурі України у жовтні-грудні.

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