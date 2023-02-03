Виробництво молока в Україні змістилось на захід — Finance.ua

Виробництво молока в Україні змістилось на захід Сьогодні 05:34 — Аграрний ринок

Молочна галузь України у 2022 році через війну недоотримала 1 млн т сировини. За рік було надоєно 7,66 млн т молока, що на 12,1% менше, ніж роком раніше.

Таку думку висловила аналітик Асоціації виробників молока Яна Лінецька.Водночас 34,2% молока було вироблено у промислових господарствах, а 65,8% — в господарствах населення.

Сільськогосподарські підприємства забезпечили 2,621 млн т молока, що на 5,3% менше, ніж у 2021 році. Найбільше скоротилось виробництво у Харківській області (-54,6%; 111,7 тис. т), Сумській (-5,6%; 154,2 тис. т.) та Одеській (-4,1%; 21,3 тис. т).

"Натомість центральні та західні області наростили виробництво за рахунок релокації бізнесу та зростання попиту на сировину у цих регіонах. Так, на 23,4% зросло виробництво молока в Чернівецькій області (9,5 тис. т), на 21,5% — в Тернопільській (143,2 тис. т), на 8,4% — у Вінницькій (242,9 тис. т).

Як результат, дещо змінилася трійка лідерів із виробництва молока в розрізі регіонів — Вінниччина витіснила Чернігівщину з третього місця", — повідомляє Яна Лінецька.

Найбільше промислового молока виробили молочно-товарні ферми Полтавської (394,8 тис. т; +1,2%), Черкаської (321,3 тис. т; +8,5%) та Вінницької (242,9 тис. т; +8,4%) областей.

«Господарства населення скорочували виробництво більш суттєво. Загалом присадибним сектором, за орієнтовними оцінками, було вироблено 5,038 млн т молока, що на 15,3% менше, ніж у 2021 році. Населення, яке втікало від війни з окупованих територій і зони активних бойових дій, вимушене було продавати або й полишати худобу, рятуючи найцінніше», — пояснює експерт.

За прогнозами Яни Лінецької, з кінця лютого — березня виробництво молока в країні має шанси на зростання, відтак розвиток ринку буде залежати від активності попиту — як зовнішнього, так і внутрішнього.

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