Виробництво молока в Україні скоротилося на 5% у лютому 2025 року — Finance.ua

Виробництво молока в Україні скоротилося на 5% у лютому 2025 року Сьогодні 06:26 — Казна та Політика

В Україні у лютому 2025 року господарства усіх категорій виробили 439 тис. тонн молока-сировини, що на 14 тис. тонн менше (-3%) відносно січня 2025 року і на 24 тис. тонн менше (-5%) відносно лютого 2024 року, повідомили в Асоціації виробників молока (АВМ).

Згідно повідомлення, у січні-лютому 2025 року обсяги надою в Україні становили 891 тис. тонн, що на 32 тис. тонн (-4%) менше відносно минулорічного періоду.

При цьому частка підприємств у виробництві молока-сировини в лютому 2025 року склала 55%, а господарств населення — 45%. Підприємства виробили 239 тис. тонн молока-сировини в лютому 2025 року, що на 20 тис. тонн менше (-8%) порівняно з січнем 2025 року і на 4 тис. тонн більше (+2%) порівняно з лютим 2024 року.

Молочно-товарні ферми (МТФ) в січні-лютому 2025 року виробили 499 тис. тонн молока-сировини, що на 21 тис. т (+4%) більше відносно минулорічного періоду.

У господарствах населення обсяги надою у лютому 2025 року склали 200 тис. тонн молока, що на 6 тис. тонн більше (+3%) відносно січня 2025 року і на 28 тис. тонн менше (-12%) відносно лютого 2024 гоку. У січні-лютому 2025 року присадибний сектор виробив 393 тис. тонн молока-сировини, що на 53 тис. тонн (-12%) менше відносно минулорічного періоду.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі зауважує, що в 2025 році МТФ можуть утриматися від нарощування виробництва молока в умовах скорочення попиту на молочну продукцію на внутрішньому ринку та падіння закупівельних цін. Оскільки молокопереробні підприємства не мають можливості купувати молоко за адекватними ринковими цінами, то подальше збільшення надою може призвести до більшого обвалу цін.

При цьому викликом для молочної галузі України є потенційна загроза поширення ящуру, спалахи якого зафіксовані в Угорщині та Словаччині. Збільшення вибраковки інфікованого поголів’я може призвести до скорочення обсягів надою.

«Існують перспективи певного зростання попиту на молоко в Україні. Молокопереробні підприємства прагнуть сприяти відновленню попиту на молочну продукцію з боку населення за допомогою знижок та акційних пропозицій в торгівельних мережах. З початком весни починається сезон морозива, а також зростає експорт молочних консервів з України, що стимулює надходження на переробку додаткових обсягів молока-сировини «, — резюмували в галузевій асоціації.

open4business За матеріалами:

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