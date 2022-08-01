Виробництво електрокарів Xiaomi може зіткнутися з проблемами — Finance.ua

Виробництво електрокарів Xiaomi може зіткнутися з проблемами Вчора 01:03 — Технології&Авто

Компанія Xiaomi може зіткнутися з неочікуваною перешкодою на шляху до виходу на автомобільний ринок. Так, зараз у Xiaomi проходять останні стадії роботи над першим транспортним засобом, але зараз вона стикається з першими проблемами, які можуть змусити її відкласти випуск свого першого електрокару.

Компанію попросили надати не лише документи щодо її фінансової спроможності такого виробництва, але й щодо технологічних можливостей. Документи можуть розглядатися місяцями, і по мірі розгляду можуть виникати запити на отримання додаткової інформації. У випадку, якщо Xiaomi не дадуть дозвіл, весь процес доведеться починати спочатку, через що старт виробництва може відчутно затягнутися.

Нагадаємо, що Лей Цзюнь, СЕО компанії Xiaomi, повідомив, що протягом наступних 10 років планується інвестувати 10 мільярдів доларів у виробництво електрокарів. Зараз завершена фаза R&D першого електрокара компанії, і на даний момент планується розпочати продажі у 2024 році, але виробництво не вдасться запустити без відповідних ліцензій.

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