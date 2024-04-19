«Вирішується доля війни»: прем'єр Польщі хоче зупинити блокаду українського кордону — Finance.ua

«Вирішується доля війни»: прем'єр Польщі хоче зупинити блокаду українського кордону Сьогодні 19:14 — Світ

«Вирішується доля війни»: прем'єр Польщі хоче зупинити блокаду українського кордону

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною. Зазначивши при цьому, що незалежно від обґрунтування протестів, польська влада не може допустити блокування переходів та заподіяння таким чином шкоди Україні - адже нині «вирішується доля війни».

Про це повідомляє « Польське радіо ».

Також, зазначається, Туск нагадав, що за останнім рішенням уряду, прикордонні пункти мають статус критичної інфраструктури.

«Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи. Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни. Я розраховую на відмову від такої форми протесту», — сказав польський прем'єр.

При цьому він наголосив, що державні служби Польщі працюватимуть над розчищенням пунктів пропуску. Однак, зазначається, Туск не вважає, що для цього «потрібні прямі примусові заходи».

Довідка Finance.ua:

раніше польські фермери посилили блокаду українського кордону. Так, 18 квітня вони відновили блокування пунктів пропуску (п.п.) «Корчова — Краківець» та «Медика — Шегині». Очікується, що обмежуватимуть пропуск лише вантажного транспорту — ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається;

як повідомили у Держприкордонслужбі, протестувальники планували блокувати рух у Краківці до 9:00 20 квітня. А у Шегінях — до 9:00 19 квітня;



при цьому наголошувалось: станом на ранок 18 квітня у чергах на території Польщі на цих напрямках очікували на проїзд у бік України близько 1500 вантажівок.



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