«Вирішується доля війни»: прем'єр Польщі хоче зупинити блокаду українського кордону — Finance.ua
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«Вирішується доля війни»: прем'єр Польщі хоче зупинити блокаду українського кордону

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«Вирішується доля війни»: прем'єр Польщі хоче зупинити блокаду українського кордону
«Вирішується доля війни»: прем'єр Польщі хоче зупинити блокаду українського кордону
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною. Зазначивши при цьому, що незалежно від обґрунтування протестів, польська влада не може допустити блокування переходів та заподіяння таким чином шкоди Україні - адже нині «вирішується доля війни».
Про це повідомляє «Польське радіо».
Також, зазначається, Туск нагадав, що за останнім рішенням уряду, прикордонні пункти мають статус критичної інфраструктури.

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«Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи. Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни. Я розраховую на відмову від такої форми протесту», — сказав польський прем'єр.
При цьому він наголосив, що державні служби Польщі працюватимуть над розчищенням пунктів пропуску. Однак, зазначається, Туск не вважає, що для цього «потрібні прямі примусові заходи».

Довідка Finance.ua:

  • раніше польські фермери посилили блокаду українського кордону. Так, 18 квітня вони відновили блокування пунктів пропуску (п.п.) «Корчова — Краківець» та «Медика — Шегині». Очікується, що обмежуватимуть пропуск лише вантажного транспорту — ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається;
  • як повідомили у Держприкордонслужбі, протестувальники планували блокувати рух у Краківці до 9:00 20 квітня. А у Шегінях — до 9:00 19 квітня;
  • при цьому наголошувалось: станом на ранок 18 квітня у чергах на території Польщі на цих напрямках очікували на проїзд у бік України близько 1500 вантажівок.
За матеріалами:
Обозреватель
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