Випускали лише рік: новітній електромобіль від Renault знімають з виробництва (фото) — Finance.ua

Випускали лише рік: новітній електромобіль від Renault знімають з виробництва (фото) Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

Випускали лише рік: новітній електромобіль від Renault знімають з виробництва (фото)

Renault відмовляються від нової моделі Mobilize Limo. Електричний седан покине ринок лише через два роки після презентації. Про це стало відомо журналістам сайту L’argus.

Причина відмови від моделі — мізерні продажі. Електромобіль Renault Mobilize Limo випускали з початку 2022 року і за весь минулий рік у Європі продали лише 67 седанів, з них 33 — у Франції. У 2023 році реалізовано лише 7 авто (5 — у Франції).

Слід зазначити, що новий Renault Mobilize Limo — нішева модель. Вона не надходила у вільний продаж, а була призначена для служб таксі та каршерінгу.

Електрокар Renault пропонували в лізинг за 1499 євро на місяць, проте французькі таксисти поскаржилися журналістам L’argus, що необхідно працювати по 12 годин на день, щоб авто окупилося.

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Примітно, що у Mobilize Limo є китайський близнюк JMEV Yi. Ця модель залишається у виробництві.

Електромобіль Renault Mobilize Limo — обтічний 4,67-метровий седан С-класу. Він оснащений 150-сильним мотором і батареєю на 60 кВт∙год. Авто здатне розігнатися до 140 км/год, а його запас ходу становить 450 км.

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