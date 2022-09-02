Випуск Bitcoin-облігацій у Сальвадорі відклали до кінця року — Finance.ua

Випуск Bitcoin-облігацій у Сальвадорі відклали до кінця року Вчора 23:01 — Фінтех і Картки

Випуск Bitcoin-облігацій у Сальвадорі відклали до кінця року

Технічний директор Tether, емітента стейблкоїна USDT, та криптобіржі Bitfinex Паоло Ардоіно в інтерв’ю виданню Fortune розповів , що випуск урядом Сальвадора Bitcoin-облігацій, також відомих як Vulcano Bonds, знову відкладено.

Нагадаємо, що запуск Bitcoin-облігацій був запланований на початок 2022 року, потім перенесений на середину березня, а потім відкладений на невизначений термін через падіння ціни Bitcoin.

За словами Паоло Ардоіно, запуск Vulcano Bonds може відбутися наприкінці 2022 року за умови ухвалення відповідних законів у Сальвадорі.

«Якщо закон буде ухвалено до вересня, я б очікував, що на все інше буде потрібно від двох до трьох місяців», — заявив Паоло Ардоіно.

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Вперше про випуск Bitcoin-облігацій президент Сальвадора Найіб Букеле оголосив у листопаді 2021 року, через два місяці після того, як країна визнала Bitcoin законним платіжним засобом. Проект залучив від інвесторів 1 млрд доларів, половина суми мала піти на фінансування інфраструктури, а друга — на купівлю Bitcoin. Єдиним постачальником біржових послуг було обрано Bitfinex.

У травні Ардоіно заявив, що Bitfinex чекає, коли Конгрес Сальвадора ухвалить законопроект про цифрові цінні папери, який дозволіть біржі вести свою діяльність в країні в офіційному статусі технологічного постачальника.

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