Bitcoin показав найгірші серпневі показники вперше з 2015 року — Finance.ua

Bitcoin показав найгірші серпневі показники вперше з 2015 року Вчора 03:40 — Фінтех і Картки

Bitcoin показав найгірші серпневі показники вперше з 2015 року

Флагманська криптовалюта Bitcoin продемонструвала найгірші серпневі показники, опустившись на 13.9% — такий антирекорд зафіксовано вперше з 2015 року. Згідно з даними Cointelegraph Markets Pro і TradingView, Bitcoin закінчив серпень на рівні $ 19 900, опустившись всього за тиждень на 13.9%.

Варто зауважити, що покладати надії на ріст вартості ВТС у вересні інвесторам не варто. За словами аналітика Cubic Analytics Калеба Франзена, початок вересня може стати для ВТС гіршим, ніж останні дні серпня, тому криптовалютній спільноті варто бути готовою до всього.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо про падіння ефіріму на 18%, тоді ЕТН торгувався за $1650. Втім, на момент написання новини показники ефіріму опустились ще нижче — ЕТН торгується за $1550. Щодо ВТС, на момент написання новини його вартість $19 952.

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