Випущено «найтонший і найлегший» смартфон-планшет у світі (фото) — Finance.ua

Випущено «найтонший і найлегший» смартфон-планшет у світі (фото) Сьогодні 03:16 — Фондовий ринок

Випущено «найтонший і найлегший» смартфон-планшет у світі (фото)

Компанія Honor представила на ринку нову «розкладачку» під назвою Magic Vs2. Цей складаний смартфон не б'є рекорди продуктивності, зате він є найлегшою і найтоншою моделлю в своєму класі, передає GMSArena.

За словами виробника, надлегкий титановий шарнір, виготовлений за допомогою сучасної технології 3D-друку, забезпечує ідеальний баланс між вагою і міцністю. Маса Magic Vs2 склала 229 грамів, а товщина в складеному стані становить всього 10,7 мм.

Замість одного екрана тут використовується два окремих, з'єднаних між собою шарніром. Зовнішній дисплей характеризується діагоналлю 6,43 дюйма і роздільною здатністю 2376×1060 пікселів, внутрішній дисплей — з діагоналлю 7,92 дюйма і роздільною здатністю 2344×2156 пікселів. Обидві панелі OLED, кадрова частота — 120 Гц.

Начинка у Magic Vs2 теж флагманська:

вперше в складаних смартфонах частота регулювання ШІМ становить 3840 Гц — очі його не помічають і не втомлюються, є сертифікація TÜV Rheinland.

процесор Snapdragon 8+ Gen 1 і 12/16 ГБ оперативної пам’яті.

потрійна камера: основна (50 Мп), телевик (20 Мп) і ультраширик (12 Мп). Підтримується гібридний 40Х зум і численні алгоритми, що залучають ШІ.

акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 66 Вт. Honor каже, що в закритому стані апарат працює на 2 години довше iPhone 15 Pro.

Для свого класу Honor Magic Vs2 вийшов відносно недорогим: початкова версія з 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ флеш-пам'яті продається за 960 доларів, топова з 16 ГБ ОЗУ і 512 ГБ флеш-пам'яті доступна за 1055 доларів. Девайс вже продається в Китаї.

УНІАН За матеріалами:

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