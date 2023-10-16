Випущено «найтонший і найлегший» смартфон-планшет у світі (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Випущено «найтонший і найлегший» смартфон-планшет у світі (фото)

Фондовий ринок
61
Випущено «найтонший і найлегший» смартфон-планшет у світі (фото)
Випущено «найтонший і найлегший» смартфон-планшет у світі (фото)
Компанія Honor представила на ринку нову «розкладачку» під назвою Magic Vs2. Цей складаний смартфон не б'є рекорди продуктивності, зате він є найлегшою і найтоншою моделлю в своєму класі, передає GMSArena.
За словами виробника, надлегкий титановий шарнір, виготовлений за допомогою сучасної технології 3D-друку, забезпечує ідеальний баланс між вагою і міцністю. Маса Magic Vs2 склала 229 грамів, а товщина в складеному стані становить всього 10,7 мм.
Замість одного екрана тут використовується два окремих, з'єднаних між собою шарніром. Зовнішній дисплей характеризується діагоналлю 6,43 дюйма і роздільною здатністю 2376×1060 пікселів, внутрішній дисплей — з діагоналлю 7,92 дюйма і роздільною здатністю 2344×2156 пікселів. Обидві панелі OLED, кадрова частота — 120 Гц.

Начинка у Magic Vs2 теж флагманська:

  • вперше в складаних смартфонах частота регулювання ШІМ становить 3840 Гц — очі його не помічають і не втомлюються, є сертифікація TÜV Rheinland.
  • процесор Snapdragon 8+ Gen 1 і 12/16 ГБ оперативної пам’яті.
  • потрійна камера: основна (50 Мп), телевик (20 Мп) і ультраширик (12 Мп). Підтримується гібридний 40Х зум і численні алгоритми, що залучають ШІ.
  • акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 66 Вт. Honor каже, що в закритому стані апарат працює на 2 години довше iPhone 15 Pro.
Для свого класу Honor Magic Vs2 вийшов відносно недорогим: початкова версія з 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ флеш-пам'яті продається за 960 доларів, топова з 16 ГБ ОЗУ і 512 ГБ флеш-пам'яті доступна за 1055 доларів. Девайс вже продається в Китаї.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.