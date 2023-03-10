Виплати на другу дитину 2023: сума та як отримати при народженні — Finance.ua

Виплати на другу дитину 2023: сума та як отримати при народженні Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Виплати на другу дитину 2023: сума та як отримати при народженні

Мінсоцполітики у 2023 році продовжує фінансування виплат на дітей до трьох років. При народженні дитини один із батьків має право на отримання таких коштів.

Про це пишуть Факти ICTV.

Варто зазначити, що виплата при народженні дитини має фіксовану суму — 41 280 грн. Ця сума не залежить від того, яка дитина за черговістю. Саме тому виплати на другу дитину у 2022 році — 41 280 грн (як і на третю, четверту тощо).

Цікаво, що у 2023 році уряд планує розглянути законопроєкт № 7044 Про державну допомогу сім’ям з дітьми. Він передбачає підвищення з 1 січня 2023 року розміру державної допомоги при народженні дитини та встановлення на такому рівні: при народженні першої дитини — 50 тис. грн, другої дитини — 100 тис. грн, третьої і кожної наступної дитини — 150 тис. грн.

Виплати на другу дитину 2023: як здійснюються

Виплати на першу, другу, третю і наступну дитину здійснюються таким чином:

10 320 грн — виплачують одразу;

860 грн на місяць — протягом трьох років.

Тобто, більше 40 тис. грн батьки одразу після народження дитини не отримують. Такі ж виплати передбачені при усиновленні дитини.

Якщо матері (або батьку) призначили допомогу при народженні маляти, а вона (він) хоче вийти на роботу — виплати до трьох років зберігаються.

Виплати на другу дитину 2023: як отримати

Виплати на дитину можна оформити кількома способами:

У відділі соцзахисту. Для цього зверніться у відділ соцзахисту в своєму регіоні і напишіть заяву про народження дитини. Разом з нею подайте копію свідоцтва про народження дитини та пред’явіть оригінал документа.

Також оформити ці виплати можна в Дії. Для цього замовте спеціальну послугу єМалятко.

Як отримати виплати на дитину в Дії:

Зайдіть на портал Дія. Авторизуйтесь та перейдіть у розділ єМалятко. Введіть дату народження дитини та її походження. Потрібно вказати інформацію про батьків дитини (місце реєстрації, паспортні дані). Після пологів на телефон мами приходить номер медвисновку. Його потрібно теж вказати при оформленні виплат у Дії. Якщо ви не знайшли номер у своїх смс, його можна знайти у довідці з пологового. Виберіть послугу Призначення допомоги при народженні дитини. У ньому вкажіть, хто саме отримуватиме кошти (мама чи тато). Визначте спосіб отримання грошей (пошта, картка). Вкажіть номер відділення пошти або реквізити рахунку.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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