Викрито незаконну схему постачання в Україну добрив із рф — Finance.ua

Викрито незаконну схему постачання в Україну добрив із рф

Вчора 18:06 — Кримінал

Викрито незаконну схему постачання в Україну добрив із рф, www.gp.gov.ua

Викрито незаконну схему постачання в Україну мінеральних добрив із рф в обхід застосованих РНБО обмежувальних заходів до російських підприємств.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

Встановлено, що громадянин рф зареєстрував в Україні кілька підприємств і керував ними через призначених керівників, зокрема російських громадян.

Повідомляється, що посадові особи цих підприємств, розуміючи неможливість ввезення в Україну товарів підсанкційних виробників, підробляли документи на імпорт мінеральних добрив і кормових добавок.

«Це дозволило ввезти в Україну, легалізувати і реалізувати незаконно ввезене майно національним споживачам на суму понад 300 млн грн. Такі дії завдали шкоди економіці нашої країни і забезпечили значні надходження в бюджет країни-агресора», — йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у Києві, Хмельницькій та Вінницькій областях вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, понад 6,4 тис. тонн мінеральних добрив і кормових добавок.

На вилучені документи і товарно-матеріальні цінності накладено арешт. Загальна сума арештованого — близько 150 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.