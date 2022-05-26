Викрито незаконну схему постачання в Україну добрив із рф — Finance.ua
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Викрито незаконну схему постачання в Україну добрив із рф

Вчора 18:06Кримінал
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Викрито незаконну схему постачання в Україну добрив із рфВикрито незаконну схему постачання в Україну добрив із рф, www.gp.gov.ua
Викрито незаконну схему постачання в Україну мінеральних добрив із рф в обхід застосованих РНБО обмежувальних заходів до російських підприємств.
Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.
Встановлено, що громадянин рф зареєстрував в Україні кілька підприємств і керував ними через призначених керівників, зокрема російських громадян.
Повідомляється, що посадові особи цих підприємств, розуміючи неможливість ввезення в Україну товарів підсанкційних виробників, підробляли документи на імпорт мінеральних добрив і кормових добавок.
«Це дозволило ввезти в Україну, легалізувати і реалізувати незаконно ввезене майно національним споживачам на суму понад 300 млн грн. Такі дії завдали шкоди економіці нашої країни і забезпечили значні надходження в бюджет країни-агресора», — йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у Києві, Хмельницькій та Вінницькій областях вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, понад 6,4 тис. тонн мінеральних добрив і кормових добавок.
На вилучені документи і товарно-матеріальні цінності накладено арешт. Загальна сума арештованого — близько 150 млн грн.
За матеріалами: Корреспондент.net
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