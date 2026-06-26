Викрили схему із землею та десятками мільйонів бюджетних коштів на Обухівщині Сьогодні 09:33 — Кримінал

Як повідомляють в ГУНП в Київській області, слідство вважає, що мер населеного пункту через підставних осіб отримав у приватну власність ділянки водного фонду, а згодом легалізував частину майна через продаж третій особі.

Суть справи

У 2025 році він повторно «пересунув» межі ділянок у документах, фактично перенісши їх у ліс та прибережну зону річки Стугна — значно цінніші території.

Окрім земельних махінацій, правоохоронці виявили можливу розтрату коштів під час виконання договору на озеленення громади вартістю майже 8,5 мільйона гривень.

Так, у звітах підрядника з’явилися тисячі годин роботи техніки, яка взагалі не мала використовуватися. Через підписані мером акти підряднику безпідставно перерахували понад 1,3 мільйона гривень.

Загальну суму збитків від дій посадовця оцінюють в більш ніж 75 мільйонів гривень.

Прокуратура інкримінує йому шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, та розтрату бюджетних коштів (частини 4 та 5 ст. 190, частина 1 ст. 209, частина 5 ст. 191 ККУ).

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