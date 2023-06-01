Вигравайте безкоштовну Зелену картку на авто — Finance.ua

Вигравайте безкоштовну Зелену картку на авто
Акція для тих, хто збирається за кордон або вже перебуває там: з
01.06.2023 до 01.07.2023р. Finance.ua запускає безпрограшну акцію для автомобілістів з гарантованим подарунком!
💡Реєструйтеся за посиланням, підписуйтеся на ТГ-канал «Експерти зі страхування» та вигравайте Зелену картку, а також гарантовано отримуйте гайд з лайфхаками щодо платних доріг Європи. Аби ви не платили величезні штрафи через необізнаність правил європейських доріг, ми розібралися з кожною країною та зробили унікальний гайд, щоб зберегти ваш час та нерви.
Беріть участь та вигравайте один з призів:
🟢 10 Зелених карт на легковий автомобіль строком на 1 місяць (скористатися виграшем переможці матимуть змогу протягом 6-ти місяців з моменту публікації призів);
🚘 30 сертифікатів на КАСКО номіналом 1000 гривень;
🔥 Гайд «Платні дороги Європи: що потрібно знати»;
🎁 Гарантована знижка на автострахування 15%.
Умови:
👉🏻 бути підписаним на канал «Експерти зі страхування Finance.ua»;
👉🏻 заповнити форму за посиланням.
👉🏻 заповнити форму за посиланням.
❗️ Переможці будуть відомі 04.07 та будуть визначені за допомогою сервісу Random.org.
Виграти Зелену картку або інші подарунки
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