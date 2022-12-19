Видобуток вугілля у світі у 2022 році зросте до рекордних 8,3 млрд тонн — Finance.ua

Видобуток вугілля у світі у 2022 році зросте до рекордних 8,3 млрд тонн Сьогодні 05:42 — Енергетика

Видобуток вугілля у світі за підсумками 2022 року може досягти рекордних 8,3 млрд тонн. Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Світовий попит на вугілля зросте лише незначно у 2022 році, але цього буде достатньо, щоб підняти його до рекордно високого рівня в умовах енергетичної кризи, згідно з новим звітом МЕА, у якому прогнозується, що світове споживання вугілля залишиться на тому ж рівні у наступні роки, у разі відсутності активніших зусиль з прискорення переходу на чисту енергію.

Світове споживання вугілля зросте на 1,2% у 2022 році, вперше перевищивши 8 мільярдів тонн за один рік і перевищивши попередній рекорд, встановлений у 2013 році. На основі поточних ринкових тенденцій у звіті прогнозується, що споживання вугілля залишиться на цьому рівні до 2025 року. Це означає, що вугілля, як і раніше, буде найбільшим джерелом викидів двоокису вуглецю в глобальній енергетичній системі.

«Вищі ціни на природний газ в умовах глобальної енергетичної кризи призвели до збільшення використання вугілля для вироблення електроенергії, але уповільнення економічного зростання водночас призвело до зниження попиту на електроенергію та промислове виробництво, а виробництво електроенергії з відновлюваних джерел енергії досягло нового рекорду. У Китаї, найбільшому у світі споживачі вугілля, аномальна спека і посуха підштовхнули до збільшення вироблення вугільної електроенергії влітку, попри те, що суворі обмеження через Covid-19 уповільнили попит», — йдеться у звіті.

В організації вважають, що світ близький до піку використання викопних енергоресурсів, і коли його буде досягнуто, видобуток вугілля почне скорочуватися першим.

У 2022 році міжнародний ринок вугілля залишався напруженим, і попит на вугілля для виробництва електроенергії мав досягти нового рекорду. Європа, на яку сильно вплинуло різке скорочення постачання природного газу росією, має намір збільшити споживання вугілля другий рік поспіль. Очікується, що до 2025 року попит на вугілля в Європі впаде нижче за рівень 2020 року.

Три найбільші виробники вугілля у світі — Китай, Індія та Індонезія — поб’ють рекорди видобутку у 2022 році.

Однак у звіті зазначається, що, попри високі ціни та комфортну маржу для виробників вугілля, немає жодних ознак зростання інвестицій у експортно-орієнтовані вугільні проекти. Це відображає обережність інвесторів та гірничодобувних компаній щодо середньострокових та довгострокових перспектив вугілля.

Прогнозується, що найближчими роками попит на вугілля у країнах із розвиненою економікою впаде, оскільки відновлювані джерела дедалі більше заміщають його у виробництві електроенергії. Тим не менш, країни Азії з ринком, що розвивається, і країни, що розвиваються, мають намір збільшити використання що найближчими роками попит на вугілля у країнах із розвиненою економікою впаде, оскільки відновлювані джерела дедалі більше заміщають його у виробництві електроенергії. Тим не менш, країни Азії з ринком, що розвивається, і країни, що розвиваються, мають намір збільшити використання вугілля , щоб сприяти своєму економічному зростанню, навіть якщо вони додають більше відновлюваних джерел енергії.

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