Встигнути побачити: 10 туристичних локацій під загрозою зникнення — Finance.ua

Встигнути побачити: 10 туристичних локацій під загрозою зникнення Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Туристичне видання Travel Off Path склало список культурних і природних пам’яток по всьому світу, які перебувають під загрозою зникнення. Одним з них загрожують природні явища і старіння, а іншим — люди.

5 культурних пам’яток під загрозою

Історичний центр Відня, Австрія: основна загроза — висотна міська забудова, що швидко розростається.

Австрія: основна загроза — висотна міська забудова, що швидко розростається. Старе місто Єрусалиму та його стіни, Ізраїль: основна загроза — навмисне руйнування і вплив археологічних розкопок.

Археологічна зона Чан-Чан, Перу: основна загроза — висока швидкість знесення через відсутність консервації та обслуговування.

Перу: основна загроза — висока швидкість знесення через відсутність консервації та обслуговування. Культурний ландшафт та археологічні пам’ятки долини Баміан, Афганістан: пам’ятка зазнала великих втрат у 2001 році, коли таліби навмисно знищили дві гігантські статуї Будди.

пам’ятка зазнала великих втрат у 2001 році, коли таліби навмисно знищили дві гігантські статуї Будди. Тімбукту, Малі: основною загрозою є війна в Малі, окупація та навмисне знищення об’єктів спадщини збройними групами.

5 природних пам’яток під загрозою

Тропічний ліс Суматри, Індонезія: основна загроза — розгул браконьєрства, незаконна вирубка лісу і плановий розвиток інфраструктури в цьому районі.

основна загроза — розгул браконьєрства, незаконна вирубка лісу і плановий розвиток інфраструктури в цьому районі. Острови та заповідні території Каліфорнійської затоки, Мексика: основна загроза — незаконні та нестійкі методи рибальства, що поставили під загрозу морське життя.

Національний парк Еверглейдс, Флорида: основною небезпекою є загроза штормів, забруднення, інвазивних видів та міської забудови.

основною небезпекою є загроза штормів, забруднення, інвазивних видів та міської забудови. Заповідник Селус, Танзанія: основною загрозою є незаконне браконьєрство, яке має руйнівний вплив на популяцію дикої природи парку. Додаткові загрози надходять від сусідніх уранових шахт, лісозаготівель та запланованого будівництва дамби.

основною загрозою є незаконне браконьєрство, яке має руйнівний вплив на популяцію дикої природи парку. Додаткові загрози надходять від сусідніх уранових шахт, лісозаготівель та запланованого будівництва дамби. Тропічні ліси Ацинанані, Мадагаскар: основною загрозою є лісові пожежі, які становлять величезний ризик для екосистеми тропічних лісів. Існують також проблеми з браконьєрством, видобутком корисних копалин та незаконними рубками.

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