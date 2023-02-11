Встигнути побачити: 10 туристичних локацій під загрозою зникнення — Finance.ua
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Встигнути побачити: 10 туристичних локацій під загрозою зникнення

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Туристичне видання Travel Off Path склало список культурних і природних пам’яток по всьому світу, які перебувають під загрозою зникнення. Одним з них загрожують природні явища і старіння, а іншим — люди.
5 культурних пам’яток під загрозою
  • Історичний центр Відня, Австрія: основна загроза — висотна міська забудова, що швидко розростається.
  • Старе місто Єрусалиму та його стіни, Ізраїль: основна загроза — навмисне руйнування і вплив археологічних розкопок.
  • Археологічна зона Чан-Чан, Перу: основна загроза — висока швидкість знесення через відсутність консервації та обслуговування.
  • Культурний ландшафт та археологічні пам’ятки долини Баміан, Афганістан: пам’ятка зазнала великих втрат у 2001 році, коли таліби навмисно знищили дві гігантські статуї Будди.
  • Тімбукту, Малі: основною загрозою є війна в Малі, окупація та навмисне знищення об’єктів спадщини збройними групами.
5 природних пам’яток під загрозою
  • Тропічний ліс Суматри, Індонезія: основна загроза — розгул браконьєрства, незаконна вирубка лісу і плановий розвиток інфраструктури в цьому районі.
  • Острови та заповідні території Каліфорнійської затоки, Мексика: основна загроза — незаконні та нестійкі методи рибальства, що поставили під загрозу морське життя.
  • Національний парк Еверглейдс, Флорида: основною небезпекою є загроза штормів, забруднення, інвазивних видів та міської забудови.
  • Заповідник Селус, Танзанія: основною загрозою є незаконне браконьєрство, яке має руйнівний вплив на популяцію дикої природи парку. Додаткові загрози надходять від сусідніх уранових шахт, лісозаготівель та запланованого будівництва дамби.
  • Тропічні ліси Ацинанані, Мадагаскар: основною загрозою є лісові пожежі, які становлять величезний ризик для екосистеми тропічних лісів. Існують також проблеми з браконьєрством, видобутком корисних копалин та незаконними рубками.

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За матеріалами:
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