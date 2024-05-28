Встигніть відкрити депозити за вигідними відсотковими ставками! — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Встигніть відкрити депозити за вигідними відсотковими ставками! Сьогодні 12:15 — Кредит&Депозит

Встигніть відкрити депозити за вигідними відсотковими ставками!

Відкривайте депозити у ПУМБ зараз та скористайтеся шансом отримати найкращі умови розміщення депозитів за підвищеними* ставками. З 1 червня 2024 року ставки за строковими вкладами у гривні терміном від 3 до 18 місяців буде змінено. Ставки по депозитам у іноземній валюті залишаються без змін.

Для порівняння — поточні та нові (з 1.06.2024 р) відсоткові ставки:

Депозити можна відкрити як у будь-якому зручному відділенні банка, так і у застосунку ПУМБ Online. Сервіс доступний як існуючим, так і новим клієнтам — достатньо скачати застосунок, зареєструватися за допомогою Дії, BankID, ID-картки або паспорта та відкрити рахунок у ПУМБ.

Банку довіряють українці та держава. Так, у квітні 2024 розмір депозитного портфелю ПУМБ в гривні досяг рекордної позначки — клієнти банка розмістили на депозитних рахунках 20 млрд грн, а банк, за даними НБУ станом на 1 квітня 2024 року, увійшов до ТОП-3 банків України за розміром строкового депозитного портфелю клієнтів-фізичних осіб у гривні.

Причина зменшення ставок — рішення Правління Національного банку України щодо зниження облікової ставки з 14,5% до 13,5% з 26 квітня 2024 року.

ПУМБ постійно допомагає країні та армії. З моменту повномасштабного вторгнення банк перерахував до державного бюджету понад 7,5 млрд грн, увійшовши до ТОП-5 найбільших платників податків у банківському секторі. Витрати ПУМБ на допомогу силам безпеки та оборони, волонтерські проєкти, допомогу постраждалим від війни та інші соціальні ініціативи склали понад 530 млн грн.

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*Під вигідними відсотковими ставками маються на увазі поточні ставки відносно тих, які будуть діяти з 1 червня 2024 року за строковими депозитами ПУМБ у гривні терміном від 3 до 18 місяців.

**Усі ставки зазначені з урахуванням програми лояльності. Щоб скористатися програмою лояльності ПУМБ, необхідно виконати одну з умов: пролонгація внеску, розміщення ще одного нового депозиту при вже наявному депозиті у ПУМБ, або розміщення/пролонгація депозиту через мобільний застосунок ПУМБ Online.

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