Вступив в дію новий закон про Митний тариф: що передбачається документом — Finance.ua

Вступив в дію новий закон про Митний тариф: що передбачається документом Сьогодні 18:12 — Казна та Політика

У жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.

набуває чинності 1 січня 2023 року. Так, закон України «Про Митний тариф України» від 19.10.2022 № 2697-IX (реєстр. № 7737)

У документі зазначається, що чинний Митний тариф України побудовано на основі шостої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах ЄС, із 1 січня 2022 року здійснюється на основі сучасної сьомої редакції ГС-2022.

У зв’язку з цим виникає ряд ускладнень, пов’язаних, зокрема, із розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується, а також неможливістю зіставлення митної статистики.

Закон про Митний тариф:

Передбачає узгодження товарної номенклатури України з вимогами сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов’язань. Адаптує статистичну систему України до міжнародних методів, стандартів і класифікацій. Стандартизує зовнішньоторговельну документацію. Усуває розбіжності у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн — торговельних партнерів. Прискорює і спрощує процедуру митного оформлення товарів під час проведення зовнішньоторговельних операцій. Документ змінює не ставки ввізного мита на товари, а лише класифікацію окремих товарів.

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