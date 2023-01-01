Вступив в дію новий закон про Митний тариф: що передбачається документом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вступив в дію новий закон про Митний тариф: що передбачається документом

Казна та Політика
46
У жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів.
Так, закон України «Про Митний тариф України» від 19.10.2022 № 2697-IX (реєстр. № 7737) набуває чинності 1 січня 2023 року.
У документі зазначається, що чинний Митний тариф України побудовано на основі шостої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах ЄС, із 1 січня 2022 року здійснюється на основі сучасної сьомої редакції ГС-2022.
У зв’язку з цим виникає ряд ускладнень, пов’язаних, зокрема, із розбіжностями в товарних кодах країни-експортера та України під час митного оформлення продукції, що імпортується, а також неможливістю зіставлення митної статистики.
Закон про Митний тариф:
  1. Передбачає узгодження товарної номенклатури України з вимогами сьомої редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2022 року на виконання міжнародних зобов’язань.
  2. Адаптує статистичну систему України до міжнародних методів, стандартів і класифікацій.
  3. Стандартизує зовнішньоторговельну документацію.
  4. Усуває розбіжності у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України та країн — торговельних партнерів.
  5. Прискорює і спрощує процедуру митного оформлення товарів під час проведення зовнішньоторговельних операцій.
  6. Документ змінює не ставки ввізного мита на товари, а лише класифікацію окремих товарів.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.