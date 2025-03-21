Вступ до магістратури: хто має складати три іспити — Finance.ua

Вступ до магістратури: хто має складати три іспити Сьогодні 20:34 — Особисті фінанси

Вступ до магістратури: хто має складати три іспити

Попри війну, яку розв’язала росія, в Україні триває освітній процес та розпочинається вступна кампанія.

Видання Освіта.ua розповіло , хто при вступі до магістратури має складати три вступні іспити.

У цьому році, відповідно до Порядоку прийому до закладів вищої освіти, три іспити мають скласти вступники, які планують здобувати освіту за творчими, мистецькими й спортивними спеціальностями. Це передбачено в додатку 1 Порядку прийому.

«Це усі спеціальності галузі «Культура, мистецтво та гуманітарні науки», окрім «Філології», та спеціальності «Фізична культура і спорт» і «Архітектура та містобудування», — йдеться у повідомленні.

Так, для вступу на ці спеціальності необхідно:

скласти єдиний вступний іспит, або надати результати ЄВІ за 2023 або 2024 рік.

надати результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) за 2025 рік відповідно до обраної спеціальності.

скласти фаховий іспит в закладі освіти — пройти творчий конкурс.

Раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли про особливості вступу на бакалаврські програми у 2025 році.

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