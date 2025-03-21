Вступ до магістратури: хто має складати три іспити — Finance.ua
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Вступ до магістратури: хто має складати три іспити

Особисті фінанси
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Вступ до магістратури: хто має складати три іспити
Вступ до магістратури: хто має складати три іспити
Попри війну, яку розв’язала росія, в Україні триває освітній процес та розпочинається вступна кампанія.
Видання Освіта.ua розповіло, хто при вступі до магістратури має складати три вступні іспити.
У цьому році, відповідно до Порядоку прийому до закладів вищої освіти, три іспити мають скласти вступники, які планують здобувати освіту за творчими, мистецькими й спортивними спеціальностями. Це передбачено в додатку 1 Порядку прийому.
«Це усі спеціальності галузі «Культура, мистецтво та гуманітарні науки», окрім «Філології», та спеціальності «Фізична культура і спорт» і «Архітектура та містобудування», — йдеться у повідомленні.
Так, для вступу на ці спеціальності необхідно:
  • скласти єдиний вступний іспит, або надати результати ЄВІ за 2023 або 2024 рік.
  • надати результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) за 2025 рік відповідно до обраної спеціальності.
  • скласти фаховий іспит в закладі освіти — пройти творчий конкурс.
Раніше в Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли про особливості вступу на бакалаврські програми у 2025 році.
За матеріалами:
Finance.ua
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