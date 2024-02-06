Всі телевізори Samsung втратять одну з функцій — Finance.ua
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Всі телевізори Samsung втратять одну з функцій

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Всі телевізори Samsung втратять одну з функцій
Всі телевізори Samsung втратять одну з функцій
Причому йдеться не лише про майбутні моделі, а й про ті, які використали зручну опцію пошуку вже кілька років.
Про це розповів портал Gizmochina. За інформацією техпідтримки Samsung, голосовий помічник Google Assistаnt зникне зі всіх смарт-тв бренду з 1 березня 2024 року, включаючи такі моделі:
  • Всі моделі Smart TV 2021 та 2022 р.;
  • Лінійки QLED 2020 з 4K і 8K роздільною здатністю;
  • Телевізори лінійки Crystal UHD 2020;
  • Серія Lifestyle TVs 2020 року (Frame, Serif, Terrace та Sero).
Як повідомляє Samsung, віртуального помічника видаляють через зміну політики Google. Замінити голосове управління пропонується аналогами: рідна програма SmartThings, Bixby або Amazon Alexa.
За матеріалами:
iTechua
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