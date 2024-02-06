Всі телевізори Samsung втратять одну з функцій — Finance.ua

Всі телевізори Samsung втратять одну з функцій Сьогодні 02:34 — Фондовий ринок

Всі телевізори Samsung втратять одну з функцій

Причому йдеться не лише про майбутні моделі, а й про ті, які використали зручну опцію пошуку вже кілька років.

Про це розповів портал Gizmochina. За інформацією техпідтримки Samsung, голосовий помічник Google Assistаnt зникне зі всіх смарт-тв бренду з 1 березня 2024 року, включаючи такі моделі:

Всі моделі Smart TV 2021 та 2022 р.;

Лінійки QLED 2020 з 4K і 8K роздільною здатністю;

Телевізори лінійки Crystal UHD 2020;

Серія Lifestyle TVs 2020 року (Frame, Serif, Terrace та Sero).

Як повідомляє Samsung, віртуального помічника видаляють через зміну політики Google. Замінити голосове управління пропонується аналогами: рідна програма SmartThings, Bixby або Amazon Alexa.

iTechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.