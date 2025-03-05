Всі сервісні центри МВС перейшли на нову систему Е-запису — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Всі сервісні центри МВС перейшли на нову систему Е-запису

49
Починаючи з 4 березня в усіх сервісних центрах МВС для отримання послуг запроваджено нову систему Е-запису.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Там зазначають, що метою нововведення є повна автоматизація керування та унеможливлення сторонніх втручань.

Що треба знати про оновлену систему

  • Запис для отримання послуг у 47 найбільших сервісних центрах МВС, які підключаються до нового Е-запису з 4 березня, відкривається на три тижні вперед, з 25 березня.
  • Щодня система генеруватиме запис на наступну дату. Тобто, 5 березня згенерується запис на 26 березня, 6 березня — на 27 березня і так далі.
Попередня реєстрація доступна на послуги:
  • теоретичний іспит;
  • практичний іспит;
  • реєстраційні дії з транспортними засобами;
  • обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.
Нагадуємо: кількість реєстрацій онлайн лімітована. Протягом одного поточного місяця фізична особа може здійснити 4 реєстрації через Е-запис. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.
У разі необхідності онлайн-реєстрацію можна скасувати у системі Е-запис не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації.
Читайте також
«Разом з тим наголошуємо: якщо громадянин не з’явився для отримання послуги в сервісний центр МВС 4 рази протягом поточного місяця, і не скасував свої реєстрації онлайн, його буде заблоковано у системі Е-запис», — зазначають в ГСЦ МВС.
Попередня реєстрація та детальніші інструкції за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.