Всі сервісні центри МВС перейшли на нову систему Е-запису — Finance.ua

Всі сервісні центри МВС перейшли на нову систему Е-запису Сьогодні 19:47

Починаючи з 4 березня в усіх сервісних центрах МВС для отримання послуг запроваджено нову систему Е-запису

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Там зазначають, що метою нововведення є повна автоматизація керування та унеможливлення сторонніх втручань.

Що треба знати про оновлену систему

Запис для отримання послуг у 47 найбільших сервісних центрах МВС, які підключаються до нового Е-запису з 4 березня, відкривається на три тижні вперед, з 25 березня.

з 25 березня. Щодня система генеруватиме запис на наступну дату. Тобто, 5 березня згенерується запис на 26 березня, 6 березня — на 27 березня і так далі.

Попередня реєстрація доступна на послуги:

теоретичний іспит;

практичний іспит;

реєстраційні дії з транспортними засобами;

обмін посвідчення водія/міжнародне посвідчення водія.

Нагадуємо: кількість реєстрацій онлайн лімітована. Протягом одного поточного місяця фізична особа може здійснити 4 реєстрації через Е-запис. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день.

У разі необхідності онлайн-реєстрацію можна скасувати у системі Е-запис не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації.

«Разом з тим наголошуємо: якщо громадянин не з’явився для отримання послуги в сервісний центр МВС 4 рази протягом поточного місяця, і не скасував свої реєстрації онлайн, його буде заблоковано у системі Е-запис», — зазначають в ГСЦ МВС.



Попередня реєстрація та детальніші інструкції за посиланням

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