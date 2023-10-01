Всі iPhone 15 пройшли тест автономності: найдовше тримає батарею зовсім не Pro Max — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Всі iPhone 15 пройшли тест автономності: найдовше тримає батарею зовсім не Pro Max

Фондовий ринок
64
Популярний ютубер Mrwhosetheboss з 16,4 млн підписників замірив, скільки смартфони лінійки iPhone 15 пропрацюють від одного заряду. І заодно порівняв автономність нових айфонів з попередніми поколіннями.
Місце для вашої реклами
Оскільки сама Apple вказує автономність iPhone при перегляді відео, автор ролика змоделював більш реалістичну схему щоденного використання: YouTube, ігри, соцмережі, камера. Головна умова — екрани смартфонів повинні завжди залишатися включеними, поки не розрядиться батарея.
  • Першим розрядився базовий iPhone 14, пропрацювавши 9 годин і 2 хвилини. За ним «здались» iPhone 15 Pro та iPhone 15 з результатом в 9:20 та 9:57 відповідно.
  • Наступними вимкнулись iPhone 14 Pro Max (10 годин і 54 хвилини), iPhone 13 Pro Max (11 годин і 19 хвилин) і iPhone 15 Pro Max (11 годин і 41 хвилина)
  • Таким чином лідером автономності став iPhone 15 Plus, який пропрацював значні 13 годин і 19 хвилин.
Автор ролика зазначив, що нове покоління в цілому показало себе краще в плані автономності, ніж минуле. Проте фінальний результат виглядає цікавим, оскільки 15 Pro Max перевершує 15 Plus-версію по місткості акумулятора (4422 мАг проти 4383 мАг), а також оснащується більш потужним процесором з високою енергоефективністю.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.