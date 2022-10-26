Вплив на фондовий ринок історії з «Фрідом Фінанс» — думки експертів — Finance.ua

Вплив на фондовий ринок історії з «Фрідом Фінанс» — думки експертів Вчора 15:31 — Фондовий ринок

Вплив на фондовий ринок історії з «Фрідом Фінанс» — думки експертів

Минулого тижня Рада національної безпеки і оборони України наклала санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», що є одним із найбільших учасників українського фондового ринку і входить до холдингу Freedom Holding Corp. Це затверджено указом президента № 726 від 19 жовтня.

Згідно з документом, на компанію накладено такі обмежувальні заходи:

блокування активів;

повне припинення торговельних операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборона участі у приватизації та оренді держмайна.

Крім того, до санкцій входить заборона передачі технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, а також заборона фінансових операцій з держоблігаціями України тощо.

Що кажуть у «Фрідом Фінанс Україна»

Як зазначається в офіційному коментарі компанії, ТОВ не має російських активів чи бенефіціарів із російським громадянством.

«91% статутного капіталу компанії належать президенту Freedom Holding Corp. Аскару Таштітову, громадянину Казахстану з чистою бізнес-репутацією. 9% статутного капіталу ТОВ „Фрідом Фінанс Україна“ належать міжнародному холдингу Freedom Holding Corp.», — йдеться у повідомленні.

Також у «Фрідом Фінанс Україна» апелюють до таких фактів:

через повномасштабне вторгнення росії в Україну компанія Freedom Holding Corp. продала російські компанії ТОВ «Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс» і ТОВ «ФФІН Банк» та вийшла із російського бізнесу. Договори купівлі-продажу компаній з покупцем Максимом Повалішиним уже підписані.



Як пишуть ЗМІ, завершення угоди очікується в найближчі місяці після отримання всіх дозволів регуляторів;

головний виконавчий директор Freedom Holding Corp. Тімур Турлов відмовився від громадянства російської федерації та став громадянином Республіки Казахстан. Документи на вихід із російського громадянства були подані Турловим одразу ж після повномасштабного вторгнення росії в Україну; а його громадянство російської федерації від 22.09.2022 року — анульоване;

з російськими компаніями ТОВ «Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс» і ТОВ «ФФІН Банк» у ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» не було і немає жодних юридичних відносин.

Зазначимо, клієнти «Фрідом Фінанс Україна» також створили петицію до президента України, у якій просять прибрати брокера з санкційного списку.

Як йдеться у тексті петиції, через накладені на компанії санкції, український бізнес «не має можливості надавати фондування компаніям, аграріям, нафто- та газовидобувачам, а також купувати ОВДП на вторинному ринку».

Що кажуть експерти інвестиційного ринку

Більшість фахівців наголошують на тому, що санкції накладені на «Фрідом Фінанс Україна» і не поширюється на інші компанії холдингу. Однак через те, що РНБО заблокувала активи компанії, тож зараз ані компанія, ані клієнти не можуть проводити операції з цінними паперами.

«Якщо нинішні клієнти купляли ОВДП або акції українських компаній, то вони зберігаються на окремому депозитарному рахунку, а не на балансі компанії. Тому їх можна буде перевести для обліку до іншого брокера. Якщо ж були куплені структурні продукти або деривативи, то вони обліковуються на балансі компані — повернути ці кошти буде важче. Що стосується інших компаній холдингу, то на них санкцій не накладено і, якщо рахунок був відкритий на Кіпрі, то користуватися активами можна продовжувати», — розповідає інвестор, експерт в галузі міжнародних фінансових ринків і криптовалют, фінансовий радник Михайло Пацан.

За його словами, ця ситуація не вплине на інвестиційний ринок України, оскільки об’єм торгів через цього брокера досить невеликий порівняно, наприклад, з брокерами «Універ» чи ICU.

За словами бізнесмена, інвестиційного консультанта та приватного інвестора Павла Бойка, через накладення санкцій на «Фрідом Фінанс Україна» «напівмертвий» фондовий ринок України отримав ще один потужний удар.

«Freedom — єдиний у світі онлайн-брокер, що надавав доступ до купівлі акцій компаній на українських біржах. Укрнафта, Аваль, Донбасенерго, ОВДП та багато інших цінних паперів. Більшість українців вкладає гроші в американський ринок через його прозорість, масштаби та доступність. А подібні санкції тільки знижують привабливість інвестицій в Україну. Мене, як людину яка десятиріччями інвестує гроші в Україну та залучає до цього міжнародних інвесторів, це дуже засмучує», — каже Бойко.

Інвестиційний консультант, управитель активами 1st Family Office Василь Матій погоджується, що повідомлення про внесення ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» до санкційного списку стало прикрою звісткою для багатьох клієнтів.

«Компанія зробила чимало для розвитку вітчизняного ринку цінних паперів, зокрема забезпечивши швидкий та зручний доступ до купівлі цінних паперів, що торгуються на внутрішньому ринку. Чимало зусиль також було прикладено до популяризації облігацій внутрішньої державної позики серед роздрібних клієнтів та в цілому розвитку культури інвестування», — зазначає Матій.

Мирослав Король, автор популярного YouTube каналу з аудиторією майже 45 тис. підписників «Мільйонер за 7 років», вважає внесення компанії «Фрідом Фінанс Україна» до списку санкцій великою помилкою. І ось які аргументи наводить фінансист.

«По-перше, важко сперечатися, що вони є єдиним адекватним брокером в Україні, який забезпечив нас можливістю через особистий кабінет в електронному вигляді купувати акції українських та зарубіжних компаній. По-друге, саме ця компанія проводила найвизначніші заходи щодо популяризації та розвитку фондового ринку в Україні. По-третє, у них немає у складі засновників чи бенефіціарів з російським громадянством. У складі ТОВ „Фрідом Фінанс УКРАЇНА“ всього два учасники: американський холдинг Freedom Holding Corp. та громадянин Казахстану — Аскар Таштітов. Своєю чергою, виконавчий директор Freedom Holding Corp. — Тімур Турлов відмовився від громадянства російської федерації та став громадянином Республіки Казахстан. Також компанія публікувала інформацію, що Freedom Holding Corp. продала російські компанії „Інвестиційна компанія ФФ“ та „ФФІН Банк“ і вийшла із російського бізнесу», — каже Король.

За словами експерта, він сподівається, що це «необачне рішення» щодо санкцій буде скасовано.

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