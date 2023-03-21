Вперше в історії: Казахстан доставив нафту в Азербайджан в обхід росії — Finance.ua

Вперше в історії: Казахстан доставив нафту в Азербайджан в обхід росії Сьогодні 15:45 — Енергетика

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій Казахстан доставив нафту до Азербайджану через Каспійське море в обхід росії.

Як повідомляє Kaztransoil , така доставка нафти була здійснена вперше. 6 900 тонн нафти було відправлено з Кашаганського родовища через порт Актау до порту Баку.

Вантажовідправником нафти є Казахстанська компанія INPEX North Caspian Sea, Ltd.

За словами директора філії INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстані Хіроші Ікеда, тестове відвантаження показало можливість диверсифікації експортних маршрутів для кашаганської нафти шляхом залізничних перевезень у бік Транскаспійського маршруту.

УНІАН За матеріалами:

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