Воююча Україна відправила продовольство в 20 країн — Зеленський — Finance.ua
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Воююча Україна відправила продовольство в 20 країн — Зеленський

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Українське продовольство доставлено вже у 20 країн морським шляхом.
Про це розповів на міжнародному економічному форумі форум «Амброзетті» президент України Володимир Зеленський.
«Українське продовольство досягло вже 20 країн морським шляхом. Наша пшениця відправлена і в такі держави, як Ефіопія та Ємен, де ситуація особливо складна. Наше слово щодо гарантій продовольчої безпеки буде дотримано і надалі», — зазначив він.
Також Зеленський підкреслив, що Україна виконала свої зобов’язання для зернової експортної ініціативи, яка знімає гостроту продовольчої кризи в світі. А значить, не допускає і нової міграційної кризи.
«Голод в країнах Африки, Азії призвів би до нових хвиль мігрантів в Європу, зокрема на середземноморське узбережжя, в Італію. Але ми робимо все, щоб цього не було», — підкреслив президент.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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