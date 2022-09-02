Воююча Україна відправила продовольство в 20 країн — Зеленський — Finance.ua

Воююча Україна відправила продовольство в 20 країн — Зеленський Вчора 20:44

Українське продовольство доставлено вже у 20 країн морським шляхом.

Про це розповів на міжнародному економічному форумі форум «Амброзетті» президент України Володимир Зеленський.

«Українське продовольство досягло вже 20 країн морським шляхом. Наша пшениця відправлена і в такі держави, як Ефіопія та Ємен, де ситуація особливо складна. Наше слово щодо гарантій продовольчої безпеки буде дотримано і надалі», — зазначив він.

Також Зеленський підкреслив, що Україна виконала свої зобов’язання для зернової експортної ініціативи, яка знімає гостроту продовольчої кризи в світі. А значить, не допускає і нової міграційної кризи.

«Голод в країнах Африки, Азії призвів би до нових хвиль мігрантів в Європу, зокрема на середземноморське узбережжя, в Італію. Але ми робимо все, щоб цього не було», — підкреслив президент.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.