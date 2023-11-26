«Вовк із Волл-стріт» назвав кризу на крипторинку найкращим часом для інвестицій — Finance.ua

«Вовк із Волл-стріт» назвав кризу на крипторинку найкращим часом для інвестицій Вчора 02:11 — Криптовалюта

«Вовк із Волл-стріт» назвав кризу на крипторинку найкращим часом для інвестицій

Колишній брокер і автор бестселера «Вовк з Волл-стріт» Джордан Белфорт заявив , що вважає кризу в галузі криптовалют найкращим часом для інвестицій.

Вкладати кошти в індустрію з високим рівнем спекуляцій необхідно в період так званого «ведмежого ринку», каже експерт. Белфорт вказав на необхідність купувати активи в той час, коли всі побоюються їх купувати.

«Секрет розумного інвестування в цей вид спекулятивних інвестицій полягає в тому, що ви хочете купувати, коли все виглядає жахливо. Найкращий час для інвестицій — це „ведмежий ринок“», — заявив колишній брокер.

З думкою Белфорта погодився венчурний капіталіст Брайан Роуз. За словами підприємця, він завжди намагався купувати криптоактиви за низькими цінами, ретельно вибираючи партнерів.

Раніше Джордан Белфорт неодноразово критикував криптовалютну індустрію. У 2017 році він припускав, що біткоїн незабаром завалиться, проте за кілька років колишній брокер визнав помилковість своїх прогнозів.

У листопаді 2022 року Белфорт розповів про втрату $300 000 через злам адреси MetaMask. Після інциденту бізнесмен почав зберігати активи тільки на холодному гаманці.

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