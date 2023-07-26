Ворог поширює фейки про Нацбанк України та співпрацю з ЄБРР — Finance.ua

Ворог поширює фейки про Нацбанк України та співпрацю з ЄБРР Сьогодні 15:39

Ворог поширює фейки про Нацбанк України та співпрацю з ЄБРР

В інформаційному просторі знову активізувалась кампанія з дискредитації Національного банку України. Цього разу низка ЗМІ, які мають репутацію «зливних бачків», поширили фейковий «документ», де Європейський банк реконструкції та розвитку начебто критикує дії НБУ.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Як повідомили фахівці, фальшивка стверджує, що ЄБРР звинуватив Нацбанк у вибірковості, втраті інституційної спроможності та фактично ручному регулюванні фінансового ринку. Зловмисники намагаються запевнити довірливих читачів, що в ЄБРР незадоволені діяльністю НБУ, а громадськість втрачає віру в його незалежність.

З приводу фейку ЄБРР оприлюднив заяву, де «не визнає жодного документа, що містить критику на адресу Національного банку України, а його зміст, поширений ЗМІ, не відображає інституційну позицію Банку щодо НБУ».

«ЄБРР має давні та тісні відносини з НБУ, чиє управління українською економікою у воєнний час він неодноразово високо оцінював. ЄБРР сподівається на продовження цих відносин», — додали в Банку. Про фейковість «документа» свідчать такі характерні ознаки: відсутність на скрині ідентифікуючої атрибутики ЄБРР, відсутність у тексті доказів наведених оцінок і висновків. Також фальшивка робить детальний розгляд деяких питань, що не становлять ключових напрямків для оцінки ЄБРР, зокрема критика заходів НБУ, які були вжиті для перекриття «тіньових» схем грального бізнесу, що використовувались для ухилення від оподаткування.

Вірогідно, що чергова інформаційна провокація першопочатково замовлена суб'єктом нелегальних операцій грального ринку, а потім використана російською пропагандою для ІПсО. Але завдяки швидким скоординованим діям керівництва НБУ, українського представництва ЄБРР чергова спроба інформаційної атаки зазнала поразки.

Фахівці попереджають, що інфоатаки на Національний банк можуть продовжуватися.

Як підтверджує ЦПД, за системною спробою погіршити відношення НБУ з ЄБРР стоїть намагання кремля зіпсувати прогрес, якого Нацбанку України вдалося досягти в адаптації українського законодавства до стандартів ЄС у контексті євроінтеграційних процесів, що зараз активно відбуваються в нашій країні.

Наразі НБУ та ЄБРР плідно співпрацюють для впровадження системи страхування військово-політичних ризиків та втілення робочої моделі для тестування в сегменті торгового фінансування, що стимулюватиме подальше відновлення української економіки.

Наступного року ЄБРР планує виділити ще 1,5 млрд євро на підтримку інфраструктури та економіки України.

Також ЦПД попереджає, що є ймовірність, що «вкид» «документа ЄБРР» з негативними оцінками щодо НБУ здійснено в інтересах суб'єктів грального бізнесу, що зазнали втрат унаслідок заходів НБУ з перекриття нелегальних схем ухилення від оподаткування.

Вечірній Київ За матеріалами:

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