ВООЗ вирішила закрити офіс у москві — Finance.ua

ВООЗ вирішила закрити офіс у москві Сьогодні 12:30 — Фондовий ринок

ВООЗ вирішила закрити офіс у москві

Європейський офіс Всесвітньої організації охорони здоров’я із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у москві буде закритий.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосувала абсолютна більшість держав-членів під час спеціальної сесії Європейського регіонального комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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Відтепер функції Європейського офісу ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями будуть делеговані офісу в Копенгагені (Данія).

«Я хочу подякувати партнерам за політичну і фінансову підтримку питання закриття офісу ВООЗ з неінфекційних хвороб в москві та делегування його функцій офісу в Копенгагені. Окрема подяка урядам країн, які підтвердили свої фінансові внески, завдяки чому було досягнуто повного фінансування на два наступні роки. Це рішення, за яким стоїть тверда позиція кожної з країн, якому передували палкі дискусії та тривалі переговори. Це рішення, яке демонструє єдине бачення європейського регіону. Сьогодні росія вкотре продемонструвала своє справжнє обличчя, намагаючись затягувати процес через маніпуляції та коаліції із залежними від нею країнами. Однак, результат це не змінило. Жодні маніпуляції не пройдуть. Закриття офісу в москві є першим успішним прикладом виходу представництва міжнародної організації з рф», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу на спеціальній сесії Регіонального Комітету ВООЗ.

В повідомленні нагадується, що в травні 2022 року Україна подала до Європейського регіонального бюро ВООЗ запит щодо переміщення Європейського офісу ВООЗ з москви за межі рф, який підписали 38 держав.

ВООЗ підтримала резолюцію, пообіцявши вивчити таку можливість, а також відмовитись від проведення семінарів, конференцій та інших заходів у рф.

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